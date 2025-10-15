Patrimônio de contador preso com Buzeira saltou R$ 7 milhões em 1 ano

O empresário Rodrigo de Paula Morgado, preso na operação da Polícia Federal (PF) realizada nesta terça-feira (14/10) com o objetivo de desarticular um esquema milionário de lavagem de dinheiro vinculado ao tráfico internacional de drogas, enriqueceu mais de R$ 7,5 milhões entre 2022 e 2023.

De acordo com os autos, Morgado passou de um patrimônio de R$ 295.882,27 para R$ 7.965.157,94 durante o período. Além disso, entre os anos de 2019 e 2024, o empresário movimentou mais de R$ 300 milhões, incluindo transações financeiras com criptoativos que se aproximam da cifra de R$ 100 milhões. Em algumas ações financeiras, os valores movimentados foram muito superiores aos declarados.

Uma dessas transações foi o pagamento de quase R$ 20 milhões à empresa Buzeira Digital, cujo dono é o influenciador digital Bruno Alexssander Souza, conhecido como Buzeira, que também foi preso nesta terça (14).

“Chama atenção o fato de Rodrigo de Paula Morgado tenha sido o responsável pela transferência de tão expressivo valor à empresa Buzeira Digital, e não o contrário, visto Rodrigo ser prestador de serviços à referida empresa”, aponta a investigação.

Morgado é apontado como um “possível operador logístico-financeiro” do esquema e atuava como um “verdadeiro banco particular” de outros investigados, movimentando grandes valores em contas pessoais e de empresas sob seu controle, inclusive realizando conversões em criptomoedas e promovendo repasses a terceiro, tudo de maneira ilegal.

As autoridades também apontam uma relação direta entre Morgado e uma embarcação chamada Veleiro Lobo IV, apreendida pela Marinha dos Estados Unidos da América, entre o arquipélago de Cabo Verde e Ilhas Canárias, por estar sendo usado para o transporte de mais de quatro toneladas de cocaína, fato que originou a Operação Narco Vela — que culminou na operação desta terça (14), chamada de Narco Bet.

Em nota enviada ao Metrópoles, a defesa do empresário afirmou que não teve acesso à integra do processo ou aos elementos que embasaram a prisão, mas ressaltou que Morgado é inocente e “sempre atuou exclusivamente como contador, prestando serviços de natureza técnica e regular a diferentes clientes, dentro dos limites legais da profissão”.

Preso pela PF

Rodrigo Morgado foi preso pela Polícia Federal em uma ocasião anterior, durante uma operação contra o tráfico internacional de drogas, chamada Operação Narco Vela – que originou a Narco Bet, deflagrada nesta terça-feira (14/10).

Na época, Rodrigo era alvo de mandados de de busca e apreensão em diversos endereços: em Santos, Bertioga e São Paulo. Morgado foi preso na capital paulista pelo porte ilegal de uma arma encontrada dentro do carro dele. Os policiais federais faziam as apreensões nos endereços, quando, dentro de um dos dois veículos de luxo apreendidos do investigado, encontraram o armamento.

Foram apreendidos dois carros de luxo em nome do empresário

Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em três endereços de Rodrigo Morgado

Justiça determinou o bloqueio e apreensão de bens até o valor de R$ 1,32 bilhão

Arma encontrada em casa de suspeito

Operação Narco Vela cumpre mandados de busca e apreensão

Dinheiro apreendido em operação da PF

Polícia Federal cumpre mandados em SP, RJ, MA, PA e SC

Embarcação apreendida em Belém (PA)

Operação investiga envio de drogas para a Europa via marítima

Além da acusação de participação no tráfico internacional de drogas, Rodrigo Morgado é acusado de ameaça, calúnia, injúria e estelionato.

Operação Narco Bet