Paula Fernandes vai trabalhar como atriz na novela “Coração Acelerado”

A cantora Paula Fernandes vai trocar os palcos pelos estúdios — pelo menos por alguns capítulos. Ela fará uma participação especial em “Coração Acelerado”, nova novela das sete da TV Globo, com estreia prevista para janeiro de 2026. Esta não é a primeira vez que a cantora se aventura na atuação. Em 2018, ela interpretou uma princesa em “Deus Salve o Rei”.

Na próxima novela das sete da Globo, Paula vive Maria Cecília, a avó da protagonista Agrado Garcia (interpretada por Isadora Cruz). A personagem aparecerá apenas em flashbacks, já que morreu jovem em um acidente, mas deixou como herança um forte legado musical. Antes de partir, ela entrega à filha Janete (Letícia Spiller) uma medalha de Santa Cecília, padroeira dos músicos — objeto que passará de geração em geração e terá papel simbólico na história.

Criada por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, a novela começou a ser gravada em Goiás, com locações deslumbrantes que compõem a fictícia cidade de Bom Retorno, nos arredores de Goiânia. Na primeira imagem divulgada, publicada em primeira mão na coluna, Paula aparece gravando nas cachoeiras Coqueiro e Garganta, em Pirenópolis.

Além de cantar, Paula Fernandes agora dá voz — e corpo — a uma personagem que promete emocionar o público logo nos primeiros capítulos.

“Coração Acelerado” será ambientada no universo sertanejo e trará como protagonistas Isadora Cruz e Gabz, que viverão uma dupla feminina em busca de sucesso. A obra substitui “Dona de Mim” na grade da Globo e tem estreia marcada para janeiro de 2026. O elenco também conta com Leandra Leal, Isabelle Drummond, Filipe Bragança, Marcos Caruso e outros nomes de peso. Música, rivalidades, afetos familiares e os bastidores do sertanejo formam o coração dessa história.