20/10/2025
Universo POP
Paula Lavigne, esposa de Caetano Veloso, posta foto nua e cantor reage

Escrito por Metrópoles
Paula Lavigne, esposa de Caetano Veloso, surpreendeu ao publicar fotos nua nas redes sociais. “Biscoitando. Pode ou é tarde demais?”, escreveu ela, na legenda.

Caetano Veloso e Paula Lavigne

Paula Lavigne e Caetano Veloso

Paula Lavigne, Silva e Caetano Veloso.

Caetano reagiu à publicação escolhendo dois emojis de coração que ficam entre outro escrito “on” (ligado) com uma seta apontando para os dois lados.

Leia também

Além do cantor, outros famosos comentaram na postagem, entre eles: Cissa Guimarães, Drica Moraes, Alinne Moraes, Paula Burlamaqui e Dadá Coelho.

Confira:

 

Ver esta publicação no Instagram

 

Uma publicação partilhada por Paula Lavigne (@paulalavigne)

