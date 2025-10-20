paula-lavigne,-esposa-de-caetano-veloso,-posta-foto-nua-e-cantor-reage

Paula Lavigne, esposa de Caetano Veloso, surpreendeu ao publicar fotos nua nas redes sociais. “Biscoitando. Pode ou é tarde demais?”, escreveu ela, na legenda.
Caetano Veloso e Paula Lavigne
Foto: Instagram/Reprodução2 de 3
Paula Lavigne e Caetano Veloso
Reprodução3 de 3
Paula Lavigne, Silva e Caetano Veloso.
Reprodução/Redes sociais.
Caetano reagiu à publicação escolhendo dois emojis de coração que ficam entre outro escrito “on” (ligado) com uma seta apontando para os dois lados.
Além do cantor, outros famosos comentaram na postagem, entre eles: Cissa Guimarães, Drica Moraes, Alinne Moraes, Paula Burlamaqui e Dadá Coelho.
