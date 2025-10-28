Paulinha Leite atualiza estado de saúde do filho que está na UTI

28/10/2025
Paulinha Leite atualizou o estado de saúde do filho Ethan, que está na UTI desde o nascimento. A ex-BBB teve um parto complicado de gêmeos e um dos bebês segue internado. A outra filha, Luz, está no quarto com a mãe.

O bebê Ethan estava com dificuldades para manter a temperatura corporal e vômitos, mas parece ter melhorado nesta terça-feira (28/10).

“Está tudo bem. Eu sei que não postei muito, eu só queria manter uma pequena atualização”, disse Paulinha Leite.

Em seguida, o marido dela completou: “Nosso pequeno está na UTI neonatal. Ele está muito melhor hoje. Temos ido lá a cada três horas para verificar como ele está”.

4 imagensPaulinha LeiteEx-BBB Paulinha Leite anuncia gravidez do primeiro filhoEx-BBB Paulinha Leite revela os nomes escolhidos para os gêmeosFechar modal.1 de 4

Paulinha Leite e o marido atualizam estado de saúde do filho

Reprodução2 de 4

Paulinha Leite

Reprodução/Redes Sociais3 de 4

Ex-BBB Paulinha Leite anuncia gravidez do primeiro filho

Instagram/Reprodução4 de 4

Ex-BBB Paulinha Leite revela os nomes escolhidos para os gêmeos

Instagram/Reprodução

Antes do parto, Paulinha chegou a ficar internada por cerca de nove dias após exames detectarem restrição de crescimento intrauterino (RCIU) em Ethan. A condição indicava que o bebê não estava recebendo nutrientes e oxigênio suficientes, o que exigiu monitoramento e resultou na decisão médica de adiantar o nascimento.

O menino segue em observação médica, enquanto a menina está bem e sem complicações.

