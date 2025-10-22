22/10/2025
Paulinho ganha força nos bastidores e pode assumir cargo de executivo no Corinthians

O futuro de Fabinho Soldado no Corinthians é incerto. O executivo de futebol, que comanda o departamento desde a saída de Rubens Gomes, o Rubão, em maio de 2024, vive momento de turbulência política no clube.

A permanência do dirigente para 2026 ainda não está garantida e virou tema de disputa entre diferentes alas do Parque São Jorge.

O presidente Osmar Stábile tem mantido Fabinho no cargo, mesmo sob pressão de grupos influentes que pedem sua demissão. Internamente, o mandatário valoriza o trabalho do executivo, mas o cenário segue indefinido. A indefinição já desperta interesse de outros clubes, o Internacional monitora a situação e pode tentar a contratação do dirigente novamente, o Colorado já havia feito duas investidas anteriores.

Diante dessa incerteza, o Corinthians começa a mapear o mercado em busca de alternativas. Um nome que ganha força é o de Paulinho, ex-volante e ídolo alvinegro. Atualmente no Mirassol, ele foi promovido recentemente ao cargo de executivo de futebol e tem se destacado pela boa gestão no clube do interior paulista.

Paulinho é bem avaliado nos bastidores do Timão e aparece como opção natural em caso de mudança no comando do departamento. O ex-jogador vive grande momento no mercado, recebeu propostas de Santos, Sport e dos Emirados Árabes Unidos, mas decidiu permanecer no Mirassol para concluir o projeto iniciado em 2024.

Por ora, não há uma definição sobre o futuro de Fabinho Soldado nem qualquer movimento oficial em direção a Paulinho, mas o nome do ex-meia agrada internamente e pode ganhar força caso o cenário político pressione por mudanças na diretoria de futebol.

