Paulinho Vilhena passa por cirurgia plástica nos olhos: “Surpresa positiva”

Novo olhar! O ator Paulinho Vilhena, de 46 anos, usou as redes sociais para contar que passou por uma blefaroplastia, uma cirurgia plástica na área das pálpebras que consiste em remover o excesso de pele, gordura e flacidez, resultando em uma aparência mais rejuvenescida e um olhar mais descansado.

Uma semana após realizar o procedimento, o ator deu detalhes de sua recuperação. “Só a parte funcional já me deixou muito feliz. Estou conseguindo ver lugares que eu já não via mais. Achei que a recuperação ia ser mais incômoda, só que não foi o que aconteceu”, disse.

“Nessa primeira semana, eu tive uma surpresa positivamente falando. Na questão funcional, eu já consegui reparar um campo de visão maior e ainda tem um processo de desinchar. Eu me sinto muito bem e feliz”, acrescentou o artista.

A blefaroplastia é uma cirurgia plástica nas pálpebras para remover excesso de pele, gordura e flacidez, resultando em uma aparência mais rejuvenescida e um olhar mais descansado. Além da correção estética, ela pode ter um papel importante na saúde, melhorando a visão quando o excesso de pele causa obstrução, aliviando sintomas de fadiga e até mesmo auxiliando no caso de “olho seco”.

Em 2024, este foi o procedimento cirúrgico estético mais realizado no mundo, superando pela primeira vez a lipoaspiração, de acordo com dados divulgados pela Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS), que apontou um crescimento global de 13,4% em relação ao ano anterior.