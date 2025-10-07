Paulo Betti debocha de Cássia Kis em vídeo e dá o que falar

Paulo Betti virou assunto nas redes sociais recentemente ao aparecer em um vídeo ao lado da esposa, Dadá Coelho, comentando sobre a pergunta que tomou conta do mundo das novelas: quem matou Odete Roitman.

Em tom bem-humorado, o casal especulou os possíveis suspeitos da morte da vilã emblemática, vivida por Débora Bloch no remake de Vale Tudo, na Globo.

Especularam “assassinos”

Questionado pela humorista sobre quem acreditava ser o assassino, Betti deu seu palpite: “Eu acho que foi a Tia Celina (Malu Gali). Tia Celina não tinha nem quarto, passou a novela inteira sentada no sofá”, brincou.

Os dois seguiram apontando outros possíveis culpados, mencionando Poliana (Matheus Nachtergaele), Ivan (Renato Góes), César (Cauã Reymond) e até Estéban (Caco Ciocler).

Ironizaram Cássia Kis

Foi então que o casal citou o nome de Cássia Kis. Para quem não lembra, na primeira versão de Vale Tudo, exibida em 1988, a atriz interpretou Leila, personagem que foi responsável por assassinar Odete Roitman.

“Amor, e se for a Cássia Kis?”, perguntou Dadá Coelho. Nesse momento, Paulo Betti fez piada com a artista, relembrando sua participação em manifestações realizadas em 2022 que pediam intervenção militar no país.

“Ela sai de frente de um quartel vestida com a bandeira do Brasil”, disse ele, arrancando risadas da esposa. Dadá Coelho encerrou a menção irônica com um trocadilho ácido: “A Cássia Kis se foda”, disparou.

Repercussão

Nas redes sociais, o vídeo viralizou e deu o que falar entre os internautas. “Ai, o Paulo Betti soltando um shade pra Cássia Kis comentando ‘quem matou Odete Roitman’ com a Dadá Coelho. Tô passando mal”, escreveu um perfil no X, antigo Twitter.

“Eu nem sabia que eles eram casados. Os dois são muito engraçados juntos”, destacou outro usuário na mesma rede social.

