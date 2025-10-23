Paulo Betti diz que debochar de Cássia Kiss é uma “punição razoável”

Paulo Betti e a esposa, Dadá Coelho, viralizaram recentemente ao comentar o final da novela Vale Tudo, com o mistério sobre a morte de Odete Roitman, e citar Cássia Kiss em tom de deboche.

Em entrevista exclusiva a este colunista do Metrópoles, durante a estreia de Wagner Moura no teatro, no Rio, Paulo e Dadá comentaram o assunto.

O ator afirmou que às vezes, quando surge uma piada, é necessário fazê-la:

“Foi uma brincadeira. Acho que a gente se expõe de uma certa maneira brincando também, mas não tinha como não falar. Quando surge uma piada, às vezes você tem que fazê-la. Porque também se você for se frear de todas as maneiras, aí você vai ficar um santo em cima do pedestal, não é verdade?”

Dadá completa o marido: “Não dá para higienizar a vida, né? A gente vem de um lugar, dessa pandemia. O fascismo mordendo nossos calcanhares…”

“Não é nada tão inócuo, né? Tudo que você pode levar pro humor, mas são coisas graves. Coisas graves poderiam ter acontecido, e aconteceram, né? Imagina o que não teria sido se o golpe tivesse dado certo. Ia ser bravo”, continuou Paulo.

O ator finaliza:

“Ela se expôs, né? Pelo menos tirar um sarro de vez em quando não faz mal. É uma punição bastante razoável até, suave”.

Entenda o deboche de Paulo Betti

Em uma brincadeira com a pergunta “Quem matou Odete Roitman?”, nos capítulos finais de Vale Tudo, Paulo Betti e Dadá Coelho especularam os possíveis suspeitos e mencionaram alguns nomes.

“Eu acho que foi a Tia Celina (Malu Gali). Tia Celina não tinha nem quarto, passou a novela inteira sentada no sofá”, brincou Betti no início do vídeo que viralizou.

Foi então que o casal citou o nome de Cássia Kis. Para quem não lembra, na primeira versão de Vale Tudo, exibida em 1988, a atriz interpretou Leila, personagem que foi responsável por assassinar Odete Roitman.

“Amor, e se for a Cássia Kis?”, perguntou Dadá Coelho. Nesse momento, Paulo Betti fez piada com a artista, relembrando sua participação em manifestações realizadas em 2022 que pediam intervenção militar no país.

“Ela sai de frente de um quartel vestida com a bandeira do Brasil”, disse ele, arrancando risadas da esposa. Dadá Coelho encerrou a menção irônica com um trocadilho ácido: “A Cássia Kis se foda”, disparou.