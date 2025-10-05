Paulo Figueiredo torce para que Trump se reúna com Lula

Braço direito de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, o influenciador Paulo Figueiredo torce para que a reunião bilateral entre Donald Trump e Lula aconteça.
Embora o governo brasileiro aposte que um encontro entre os dois presidentes escanteará Eduardo e Figueiredo, o influenciador vê a reunião como uma “oportunidade”.
4 imagensFechar modal.1 de 4
Deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e do jornalista Paulo Figueiredo em Washington, nos EUA
Reprodução/X2 de 4
STF pede cooperação da Justiça dos EUA para notificar Paulo Figueiredo
Reprodução /YouTube3 de 4
Donald Trump (EUA) assiste ao discurso de Lula na abertura da Assembleia Geral da ONU, em Nova York
Divulgação / ONU4 de 4
Presidente Lula na ONU
Alexi J. Rosenfeld/Getty Images
“Para a gente, (o encontro) é uma boa oportunidade de o Trump mandar a real na lata do Lula”, diz Figueiredo à coluna.
Leia também
-
Para Alckmin, empresários pedem “menos política” de Lula com Trump
-
Lula acompanha de perto casos de contaminação por metanol, diz Padilha
-
Lula liga para Motta após votação do projeto do IR
-
Paulo Figueiredo minimiza poder do relator da anistia
O influenciador argumenta que seria “totalmente irreal” a tese de que o cumprimento de Lula e Trump na ONU teria distensionado a relação entre o Palácio do Planalto e a Casa Branca.
“Existe uma coisa sendo repetida na imprensa brasileira que a situacao ‘distensionou’ que é totalmente irreal. Lula foi cordial com Trump e Trump devolveu cordialidade. Nada além disso”, afirma.