Paulo Figueiredo torce para que Trump se reúna com Lula

Braço direito de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, o influenciador Paulo Figueiredo torce para que a reunião bilateral entre Donald Trump e Lula aconteça.

Embora o governo brasileiro aposte que um encontro entre os dois presidentes escanteará Eduardo e Figueiredo, o influenciador vê a reunião como uma “oportunidade”.

Deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e do jornalista Paulo Figueiredo em Washington, nos EUA

STF pede cooperação da Justiça dos EUA para notificar Paulo Figueiredo

Donald Trump (EUA) assiste ao discurso de Lula na abertura da Assembleia Geral da ONU, em Nova York

Presidente Lula na ONU

“Para a gente, (o encontro) é uma boa oportunidade de o Trump mandar a real na lata do Lula”, diz Figueiredo à coluna.

O influenciador argumenta que seria “totalmente irreal” a tese de que o cumprimento de Lula e Trump na ONU teria distensionado a relação entre o Palácio do Planalto e a Casa Branca.