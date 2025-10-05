05/10/2025
Paulo Figueiredo torce para que Trump se reúna com Lula

Escrito por Metrópoles
Braço direito de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, o influenciador Paulo Figueiredo torce para que a reunião bilateral entre Donald Trump e Lula aconteça.

Embora o governo brasileiro aposte que um encontro entre os dois presidentes escanteará Eduardo e Figueiredo, o influenciador vê a reunião como uma “oportunidade”.

STF pede cooperação da Justiça dos EUA para notificar Paulo Figueiredo
Donald Trump (EUA) assiste ao discurso de Lula na abertura da Assembleia Geral da ONU, em Nova York
Presidente Lula na ONU

Deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e do jornalista Paulo Figueiredo em Washington, nos EUA

Reprodução/X2 de 4

STF pede cooperação da Justiça dos EUA para notificar Paulo Figueiredo

Reprodução /YouTube3 de 4

Donald Trump (EUA) assiste ao discurso de Lula na abertura da Assembleia Geral da ONU, em Nova York

Divulgação / ONU4 de 4

Presidente Lula na ONU

Alexi J. Rosenfeld/Getty Images

“Para a gente, (o encontro) é uma boa oportunidade de o Trump mandar a real na lata do Lula”, diz Figueiredo à coluna.

O influenciador argumenta que seria “totalmente irreal” a tese de que o cumprimento de Lula e Trump na ONU teria distensionado a relação entre o Palácio do Planalto e a Casa Branca.

“Existe uma coisa sendo repetida na imprensa brasileira que a situacao ‘distensionou’ que é totalmente irreal. Lula foi cordial com Trump e Trump devolveu cordialidade. Nada além disso”, afirma.

