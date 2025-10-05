05/10/2025
Universo POP
Paulo Henrique é convocado para a Seleção após lesão de Wesley

Escrito por Metrópoles
paulo-henrique-e-convocado-para-a-selecao-apos-lesao-de-wesley

A CBF informou, na noite deste domingo (5/10), a convocação do lateral direito Paulo Henrique, do Vasco, para a Seleção Brasileira, no lugar de Wesley, da Roma. O jogador se lesionou em jogo contra a Fiorentina pelo Campeonato Italiano e ficará fora dos amistosos do Brasil contra a Coréia do Sul e Japão.

Veja o comunicado:

 

Ver essa foto no Instagram

 

Uma publicação compartilhada por CBF • Seleção Brasileira de Futebol (@brasil)

O lateral-direito do Vasco tem 47 jogos com a equipe carioca na temporada e é peça importante no esquema de Fernando Diniz. Até então, o jogador soma quatro gols e cinco assistências, sendo uma delas neste domingo (5/10) em triunfo contra o Vitória.

Paulo Henrique esteve na pré-lista de Carlo Ancelotti na última convocação, em que o Brasil enfrentou o Chile e a Bolívia pelos seus dois últimos jogos das Eliminatórias Sul-Americanas. Agora, o atleta é esperado em Seul, capital da Coréia do Sul, onde a Seleção Brasileira irá se concentrar.

A Seleção Brasileira se prepara para a realização de dois amistosos. Na próxima sexta-feira (10/10), irá enfrentar a Coréia do Sul, às 8h (horário de Brasília), no Estádio da Copa do Mundo de Seul. Já no dia 14/10, jogará contra o Japão, às 7h30 (horário de Brasília), no Estádio de Tóquio.

