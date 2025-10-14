Paulo PSK1 é campeão do VCT Game Changers Brazil 2025 com a Team Liquid

A Team Liquid é campeã do VCT Game Changers Brazil 2025. No sábado, 11 de outubro, a line feminina derrotou a MIBR por 3 a 2 na grande final (MD5). O amapaense Paulo “psk1” Augusto, Team Manager da TL, alcançou seu terceiro título nacional na cena feminina de VALORANT; com o resultado, a organização soma sete conquistas no circuito brasileiro.
Com a taça, a Team Liquid garantiu presença no Game Changers Championship 2025, que acontece de 20 a 30 de novembro, no LoL Park, em Seul (Coreia do Sul). Valorant Esports+1
Na série, a MIBR pressionou com atuação histórica de srN, mas a Liquid confirmou a virada no mapa decisivo para levantar o troféu. THESPIKE.GG+1
A TL já foi vice-campeã mundial em 2023 e volta ao palco global em 2025 em busca do título inédito. ge
Serviço — Mundial (GC Championship 2025)
• Quando: 20–30 de novembro de 2025
• Onde: LoL Park, Seul (Coreia do Sul)
• Formato/Regiões: 10 equipes das ligas EMEA, Américas (inclui Brasil), Pacífico, China e LATAM. Valorant Esports+2Sheep Esports+2
Fonte: ge.globo (AP), VLR.gg, Valorant Esports. ge+2VLR.gg+2
✍️ Redigido por ContilNet Notícias