Pausa é sabedoria: o olhar de Monja Coen sobre as redes sociais

Em meio ao ritmo frenético das redes sociais, onde tudo acontece em tempo real e o silêncio parece cada vez mais raro, Monja Coen propõe um caminho diferente: o da pausa. Mais do que um gesto de descanso, parar é, para ela, uma forma de reconexão com o essencial, que é o corpo, a mente e a própria vida.

Em entrevista exclusiva ao Metrópoles, a líder religiosa afirma que o Budismo Zen não é um convite ao isolamento, mas à consciência.

“Precisamos de pausas. Nas redes sociais há momentos de pausa, de meditação, de silêncio, contemplação e introspecção. Somos seres de múltiplas necessidades”, pontua.

A budista lembra que, embora vivamos conectados, a mente humana é ainda mais veloz do que qualquer rede digital. Por isso, o desafio está em aprender a desacelerar: “Conhecer a si e saber quando pausar para evitar burnouts e síndromes de pânico. Saúde física, mental, social, espiritual, ambiental, um complexo de fatores que exigem consciência de si e de nossas necessidades verdadeiras”, completou.

Monja Coen será a próxima convidada do Metrópoles Talks, que acontece no dia 31 de outubro, em Brasília. No encontro, ela deve abordar temas como equilíbrio emocional, autoconhecimento e espiritualidade em tempos digitais.

Compre seu ingresso

Leia também

Metrópoles Talks

O Metrópoles Talks é o braço de palestras do maior portal de notícias do Brasil. Um espaço no qual mentes brilhantes compartilham ideias, experiências e visões que inspiram e provocam reflexões.

Grandes nomes já estiveram presentes no projeto de palestras do Metrópoles. Em São Paulo, a médica Ana Claudia Quintana Arantes convidou o público a refletir sobre a jornada da vida sob um ângulo surpreendente. Antes dela, a capital paulista reuniu Ingrid Guimarães e Glenda Kozlowski em um bate-papo bem-humorado e informativo sobre a chegada da menopausa.

O último nome que se apresentou no ciclo de conversas em Brasília foi a escritora best-seller Carla Madeira. Em março, a campeã mundial, finalista olímpica e empresária Hortência compartilhou insights importantes sobre comprometimento, preparação, concentração e foco.

Em dezembro de 2024, a fisioterapeuta, sexóloga, especialista em sexualidade feminina e youtuber Cátia Damasceno compartilhou os bastidores de décadas de atendimentos no consultório e trouxe histórias com as quais muitas pessoas se identificam.

Em outubro, o advogado Samer Agi contou os segredos para criar um discurso que conecta a audiência ao orador. Em agosto, o psicólogo Rossandro Klinjey e a jornalista Daniela Migliari abordaram autoconhecimento e gestão das emoções. Em junho, foi a vez de o navegador Amyr Klink promover uma conversa cheia de reflexões sobre a busca pela felicidade em meio às tempestades da vida.

Compre seu ingresso

Entre o caos e a calma: como cultivar o equilíbrio – palestra com Monja Coen

Data e horário: 31 de outubro, às 20h

Local: Auditório da LBV, em Brasília

Ingressos: Bilheteria Digital

Classificação: Livre. Menores de 14 anos, somente poderão entrar acompanhados dos pais ou responsáveis.