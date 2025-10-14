Paysandu x Remo: maior clássico do Norte vale vidas opostas na Série B

Paysandu e Remo se enfrentam nesta terça-feira (14/10), às 19h30, no Mangueirão, pela 32ª rodada da Série B. O clássico opõe momentos completamente distintos: o Leão Azul mira o acesso, enquanto o Papão da Curuzu luta contra o rebaixamento.

O maior clássico do Norte do Brasil promete casa cheia: os ingressos para a torcida do Leão Azul se esgotaram em menos de 24 horas. No primeiro turno da Série B, o Paysandu venceu o clássico por 1 x 0.

O Remo vive boa fase sob o comando de Guto Ferreira. São três vitórias consecutivas que levaram a equipe até a sétima colocação, com 48 pontos, apenas quatro atrás do Goiás, que fecha o G-4. Embalado, o Leão tenta aproveitar a sequência para se aproximar ainda mais da elite nacional.

O Paysandu, por outro lado, enfrenta um cenário dramático. Lanterna da Série B, o time soma 26 pontos, dez a menos que a Ferroviária, primeira equipe fora da zona de rebaixamento. A equipe comandada por Márcio Fernandes vem de derrota por 1 x 0 para o Botafogo-SP e encara o clássico como uma última chance de reação.

Remo e Paysandu se enfrentaram 135 vezes na história

Jorge Luís Totti/Paysandu 2 de 2

No primeiro turno, Paysandu venceu o clássico por 1 x 0

Jorge Luís Totti/Paysandu

O histórico entre os rivais é equilibrado. Em 135 confrontos oficiais, o Remo venceu 40 vezes, o Paysandu levou a melhor em 38 e houve 57 empates.

Em jogos disputados na casa do Paysandu, o mandante venceu 20 vezes, contra 16 triunfos do Leão e 26 empates. O maior detentor de títulos da Amazônia também leva vantagem no saldo de gols: 160 a 158.

Neste ano, as duas equipes decidiram o título do Campeonato Paraense, que ficou com o Remo.

Prováveis escalações de Paysandu x Remo

Provável escalação do Paysandu: Matheus Nogueira, Edilson, Thalisson Gabriel, Maurício Antônio, Reverson; Ronaldo Henrique, Marlon, André Lima, Denner, Garcez, Diogo Barbosa. Técnico: Márcio Fernandes.

Provável escalação do Remo: Marcelo Rangel, Nathan, Klaus, Kayky Almeida, Sávio; Nathan Camargo, Caio Vinícius, Hernández, Ferreira, Tachtsidis; Pedro Rocha. Técnico: Guto Ferreira.