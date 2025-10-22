paz-selada!-internautas-pegam-virginia-enviando-selfie-para-vini-jr.

A paz realmente está reinando entre Virginia Fonseca e o jogador Vinicius Júnior. O assunto voltou a dominar as redes sociais, indicando que o casal superou a crise recente e retomou o contato. A principal pista da reaproximação veio de um vídeo nos Stories de Virginia, que rapidamente viralizou após o olhar atento dos seguidores captarem que ela estaria enviando uma foto para ele.

Nas imagens, a influenciadora aparece tirando uma sequência de selfies dentro de um carro e, em um momento breve, é flagrada enviando uma das fotos através do WhatsApp para um contato. Embora o vídeo seja rápido, o nome do destinatário é curto, com apenas quatro letras, o que levou a maioria dos internautas a cravar que se tratava de “Vini”.

Essa suposta reconciliação sugere que o pedido de desculpas de Vini Jr. foi aceito por Virginia. O envolvimento anterior do casal havia sido interrompido após o vazamento de conversas íntimas do jogador com a modelo Day Magalhães e a micropigmentadora Anna Carolina, que se tornaram públicas e fizeram com que o craque se manifestasse. Desde então, Virginia já disse ao portal LeoDias que queria dar uma segunda chance ao atleta e ele voltou a comentar nas publicações da apresentadora.