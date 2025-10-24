Paz selada? Zé Felipe toma atitude após festa da filha com Virginia

Após a festa de aniversário de três anos de Maria Flor, Zé Felipe voltou a seguir os amigos próximos de Virginia Fonseca. O cantor tinha deixado de seguir Hebert Gomes e Maressa Lopes em setembro, em meio a curtidas deles nas redes sociais. Os amigos da influenciadora tinham a defendido, na época, de várias acusações em meio aos rumores de affair de Zé com Ana Castela.
Mesmo após as polêmicas, os internautas perceberam que Zé voltou a seguir Hebert Gomes e Maressa Lopes nas redes sociais logo após o fim da celebração de Maria Flor.
A atitude levantou debates na web e fez com que muitos internautas voltassem a acreditar em uma reconciliação entre Virginia e Zé. “Torço pra que voltem”, escreveu uma usuária em comentário no Instagram. “Aos poucos tudo vai voltando ao seu devido lugar, já eles voltam também”, ponderou outra.
Virginia e Zé Felipe
O reencontro público de Zé Felipe e Virginia aconteceu nesta quinta-feira (24/10) em uma grande festa para celebrar o aniversário da filha do meio do ex-casal, Maria Flor. Apesar de ter se atrasado, Zé Felipe compareceu a celebração e ele e Virginia apareceram juntos durante os parabéns para a filha.
O término entre os dois foi amigável e anunciado em maio de 2025. Entretanto, logo depois, o nome dos dois foram envolvidos em várias especulações, desde o divórcio e até mesmo durante os rumores de affair dele com Ana Castela e de Virginia com Vini. Jr.