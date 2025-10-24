24/10/2025
Universo POP
Lorena Maria expõe MC Daniel e acusa cantor de tentar reduzir gastos com o filho: “Vexame”
Virou trend! Vendedor da Honda viraliza ao postar entrega de moto com cliente com saco na cabeça
Prima da cantora Ana Castela morre em Cuiabá aos 36 anos após parto de emergência
Três médicos brasileiros que cometeram crimes chocantes e inspiraram séries e filmes
Decoradora comenta sobre valor da festa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca
Muito mais que mensagens: Bia Miranda e Vini Jr. tiveram noite de amor
Lorena Maria estuda processar MC Daniel por falta de apoio financeiro ao filho
Maraisa e Fernando Mocó anunciam fim do noivado após idas e vindas
Ana Castela não vai à festa da filha de Zé Felipe; entenda o motivo
Justiça tenta intimar Dudu Camargo em A Fazenda 17, mas não o encontra no local

Paz selada? Zé Felipe toma atitude após festa da filha com Virginia

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
paz-selada?-ze-felipe-toma-atitude-apos-festa-da-filha-com-virginia

Após a festa de aniversário de três anos de Maria Flor, Zé Felipe voltou a seguir os amigos próximos de Virginia Fonseca. O cantor tinha deixado de seguir Hebert Gomes e Maressa Lopes em setembro, em meio a curtidas deles nas redes sociais. Os amigos da influenciadora tinham a defendido, na época, de várias acusações em meio aos rumores de affair de Zé com Ana Castela.

Mesmo após as polêmicas, os internautas perceberam que Zé voltou a seguir Hebert Gomes e Maressa Lopes nas redes sociais logo após o fim da celebração de Maria Flor.

6 imagensVirginia e Maria FlorVirginia e Maria FlorVirginia e Maria FlorVirginia e Maria FlorMaria Alice, José Leonardo, Virginia e Maria FlorFechar modal.1 de 6

Leonardo, Maria Alice, Poliana Rocha, Maria Flor, Virginia Fonseca, Margareth Serrão, José Leonardo e Zé Felipe.

Reprodução/Redes sociais.2 de 6

Virginia e Maria Flor

Reprodução/Instagram.3 de 6

Virginia e Maria Flor

Reprodução/Instagram.4 de 6

Virginia e Maria Flor

Reprodução/Instagram.5 de 6

Virginia e Maria Flor

Reprodução/Instagram.6 de 6

Maria Alice, José Leonardo, Virginia e Maria Flor

Reprodução/Instagram.

A atitude levantou debates na web e fez com que muitos internautas voltassem a acreditar em uma reconciliação entre Virginia e Zé. “Torço pra que voltem”, escreveu uma usuária em comentário no Instagram. “Aos poucos tudo vai voltando ao seu devido lugar, já eles voltam também”, ponderou outra.

Leia também

Virginia e Zé Felipe

O reencontro público de Zé Felipe e Virginia aconteceu nesta quinta-feira (24/10) em uma grande festa para celebrar o aniversário da filha do meio do ex-casal, Maria Flor. Apesar de ter se atrasado, Zé Felipe compareceu a celebração e ele e Virginia apareceram juntos durante os parabéns para a filha.

O término entre os dois foi amigável e anunciado em maio de 2025. Entretanto, logo depois, o nome dos dois foram envolvidos em várias especulações, desde o divórcio e até mesmo durante os rumores de affair dele com Ana Castela e de Virginia com Vini. Jr.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost