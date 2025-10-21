21/10/2025
PB: corpo encontrado em rio é identificado como de jovem desaparecido

O corpo encontrado neste fim de semana no mangue às margens do Rio Paraíba, em Bayeux, foi identificado como o do jovem Hebert Jonas da Silva França, de 19 anos, conhecido como Bolinha. Ele estava desaparecido desde 14 de outubro, e a confirmação da identidade foi feita após exame de DNA realizado pelo Instituto de Polícia Científica (IPC).

Segundo a Polícia Civil, o corpo foi encontrado na manhã de sábado (19/10), após a maré baixa revelar a vítima, que apresentava as mãos amarradas, sinais de tortura, corte na região do pescoço e marcas de disparos de arma de fogo na cabeça. O corpo foi removido do local e submetido a exames periciais.

Leia a reportagem completa no Portal T5, parceiro do Metrópoles.

