PCC: diretor de presídios jurado de morte vive sob escolta desde 2018

Roberto Medina é chefe da Coordenadoria de Execução Penal da Região Oeste do Estado (Croeste), que conta com 180 unidades prisionais. Ele foi alvo de planos de morte do Primeiro Comando da Capital (PCC) e vive sob escolta policial desde 2018.

O caso mais recente foi revelado em operação deflagrada nesta sexta-feira (24/10) pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP) e pela Polícia Civil contra suspeitos de elaborarem um novo plano para executar Medina e o promotor de Justiça Lincoln Gakiya.

Uma das unidades chefiada por Medina é a Penitenciária II de Presidente Venceslau, para onde onde Marcos Roberto de Almeida, conhecido como Tuta, foi transferido neste mês. Ele é apontado como uma das principais lideranças do PCC, chegando a ser o principal representante de Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola, na gestão da organização criminosa fora das grades.

Autoridades descobriram o primeiro plano para matar o coordenador de presídios ainda em 2018, quando cartas codificadas foram apreendidas com duas companheiras de detentos em Presidente Venceslau.

Leia também

Operação Recon