PCC teria alugado casa vizinha à de promotor para planejar assassinato

Criminosos ligados ao Primeiro Comando da Capital (PCC) teriam alugado uma casa vizinha à do promotor do Ministério Público de São Paulo (MPSP) Lincoln Gakiya para planejar o assassinato dele. A informação foi revelada pelo próprio promotor, durante coletiva de imprensa na manhã desta sexta-feira (24/10).

“Havia também uma casa que foi provavelmente foi alocada justamente para facilitar esse acompanhamento a cerca de 900 metros do condomínio que eu resido”, disse Gakiya.

3 imagens

promotor de Justiça Lincoln Gakiya

Alfredo Henrique/Metrópoles 2 de 3

Roberto Medina, coordenador de presídios na zona oeste de SP

Reprodução 3 de 3

Ruy Ferraz Fontes, ex-delegado da Polícia Civil de São Paulo

Divulgação/Polícia Civil

O MPSP e a Polícia Civil de São Paulo realizaram uma operação nesta sexta contra integrantes do PCC suspeitos de planejarem o assassinato do promotor, principal investigador da organização criminosa dentro do MPSP, e do coordenador de presídios Roberto Medina.

Mandados de busca e apreensão foram realizados nas cidades de Presidente Prudente (11), Álvares Machado (6), Martinópolis (2), Pirapozinho (2), Presidente Venceslau (2), Presidente Bernardes (1) e Santo Anastácio (1), todas no interior de São Paulo.

