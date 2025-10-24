24/10/2025
PCC teria alugado casa vizinha à de promotor para planejar assassinato

Criminosos ligados ao Primeiro Comando da Capital (PCC) teriam alugado uma casa vizinha à do promotor do Ministério Público de São Paulo (MPSP) Lincoln Gakiya para planejar o assassinato dele. A informação foi revelada pelo próprio promotor, durante coletiva de imprensa na manhã desta sexta-feira (24/10).

“Havia também uma casa que foi provavelmente foi alocada justamente para facilitar esse acompanhamento a cerca de 900 metros do condomínio que eu resido”, disse Gakiya.

O MPSP e a Polícia Civil de São Paulo realizaram uma operação nesta sexta contra integrantes do PCC suspeitos de planejarem o assassinato do promotor, principal investigador da organização criminosa dentro do MPSP, e do coordenador de presídios Roberto Medina.

Mandados de busca e apreensão foram realizados nas cidades de Presidente Prudente (11), Álvares Machado (6), Martinópolis (2), Pirapozinho (2), Presidente Venceslau (2), Presidente Bernardes (1) e Santo Anastácio (1), todas no interior de São Paulo.

O que já se sabe

  • As investigações apontaram a existência de uma célula do crime organizado estruturada de forma compartimentada e “altamente disciplinada”.
  • O grupo era encarregado de realizar levantamentos detalhados da rotina de autoridades públicas e de seus familiares, “com a clara finalidade de preparar atentados contra esses alvos previamente selecionados”, segundo o MPSP.
  • Os suspeitos haviam identificado, monitorado e mapeado os hábitos diários de autoridades.
  • “A célula operava sob rígido esquema de compartimentação, no qual cada integrante desempenhava uma função específica, sem conhecer a totalidade do plano, o que dificultava a detecção da trama”, afirma a promotoria.
  • Gakiya e Medina eram monitorados pelos criminosos, inclusive com o uso de drones. Tanto o promotor, quanto o diretor, no entanto, contam com escolta para protegê-los.

 

