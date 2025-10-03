03/10/2025
PCCR da Saúde: Gladson diz que teme paralisações, mas não pode comprometer folha

Gladson afirmou que valorizar os servidores é uma necessidade do governo, mas ressaltou que o Estado não possui recursos para atender às categorias neste momento.

O governador Gladson Cameli se manifestou sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) da Saúde em entrevista ao jornalista Washington Aquino, na TV 5, nesta quinta-feira (2).

O projeto, aguardado pelas categorias, não foi entregue dentro do prazo estabelecido, que encerrou na quarta-feira (1º). O jornalista questionou o governador sobre a possibilidade de paralisação por parte dos trabalhadores.

Gladson Cameli. Foto: ContilNet

“Eu temo sim, e defendo muito a democracia. É um direito que todo servidor público tem, mas quero dizer claramente a todos que estão nos acompanhando aqui pelo Café Notícias que eu tenho uma conta, um mais um é dois, e preciso fechar essa conta no final do mês para não colocar em xeque o pagamento do servidor público”, disse o chefe do Executivo.

VEJA MAIS: Deputado diz que Governo não enviou PCCR da Saúde no prazo e categoria pode ficar ‘chupando dedo’

Gladson afirmou que valorizar os servidores é uma necessidade do governo, mas ressaltou que o Estado não possui recursos para atender às categorias neste momento.

“Admito que precisamos dar mais condições, melhorar a questão salarial dos nossos servidores, mas preciso ter a garantia de recursos do Tesouro para que não venha a faltar no final do mês na conta do servidor público”, concluiu.

Situação fiscal do Acre ainda está acima do limite

O Governo do Estado divulgou, nesta terça-feira (30), os resultados financeiros e fiscais alcançados pelo Executivo no segundo quadrimestre de 2025 (maio a agosto). Os dados constam no Relatório de Gestão Fiscal (RGF), publicado no Diário Oficial do Estado (DOE).

De acordo com o levantamento sobre gastos com pessoal, seguindo a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), o Governo não cumpriu o limite prudencial de 46,55%, alcançando 46,59%, ficando acima por apenas quatro décimos.

Mesmo assim, a Secretaria de Estado da Fazenda destaca que o Executivo continua reduzindo o percentual de gastos com pessoal, considerando que os últimos relatórios apontaram 46,77% e 46,85%, respectivamente.

