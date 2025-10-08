PCDF identifica motorista que arregaçou Porsche em árvore no Lago Sul

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 10ª Delegacia de Polícia (Lago Sul), já identificou o motorista do Porsche Panamera 4S E-Hybrid, avaliado em mais de R$ 500 mil, envolvido em um grave acidente no último domingo (5/10). O condutor será intimado a comparecer à unidade policial para prestar esclarecimentos sobre o caso.

O acidente ocorreu por volta das 14h, na QI 9 do Lago Sul, nas proximidades do viaduto sentido Ponte Honestino Guimarães. O veículo de luxo ficou completamente destruído após a colisão. Segundo testemunhas, um homem e uma mulher estavam a bordo do carro no momento do impacto. Vídeos gravados por pessoas que passavam pela região mostram o casal deixando o Porsche e caminhando pela área verde.

Nas imagens, o motorista aparece sem camisa e descalço, visivelmente agitado, retornando ao interior do automóvel para procurar seu celular, que havia caído no assoalho. A passageira tenta apressá-lo, demonstrando intenção de deixar o local antes da chegada das autoridades.

Veja as imagens:

Alta velocidade

Ainda de acordo com os relatos, nenhuma viatura da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros havia chegado quando as cenas foram registradas. Um dos moradores que filmava a situação questionou o condutor sobre possíveis ferimentos, mas ele negou. Apesar de ser orientado a aguardar a chegada da polícia, o homem ignorou os pedidos e, após recuperar o telefone, deixou o local acompanhado da passageira.

Uma testemunha que presenciou o acidente afirmou que o Porsche trafegava a aproximadamente 200 km/h antes de perder o controle e colidir violentamente.

O veículo, com 560 cavalos de potência, está registrado em nome de uma holding. Os investigadores apuram não apenas as circunstâncias do acidente, mas também a conduta do casal ao abandonar a cena, o que pode indicar tentativa de evitar medidas legais cabíveis em casos de trânsito, como checagem de ingestão de álcool ou excesso de velocidade.

As diligências continuam, e a Polícia Civil trabalha para esclarecer todos os detalhes do episódio.