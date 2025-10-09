pcgo-prende-“gangue-das-sacolas”-que-aterrorizava-shoppings

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) deflagrou, nesta quinta-feira (9/10), a Operação Five Fingers, contra uma quadrilha formada por cinco mulheres especializadas em furtos a lojas de grandes redes varejistas, shoppings e supermercados no Entorno do Distrito Federal.

A ação foi conduzida pelo Grupo Especial de Investigações Criminais (Geic) de Luziânia, com apoio de diversas unidades da PCGO e da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

A operação cumpriu mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão nas cidades do Entorno do DF, após meses de investigações que revelaram o modus operandi altamente coordenado do grupo.

As investigadas Thaiane Henrique dos Santos, de 28 anos, Bruna Alves de Araújo, de 35, Rafaela Cristina Santos Viana, 22, Érica Brenda da Silva Borges, 26 e Maria Eduarda Pereira da Silva, 23, foram identificadas como responsáveis por uma série de furtos qualificados em estabelecimentos comerciais de Goiás e do Distrito Federal.

De acordo com o delegado Ronivaldo Loureiro Barros, titular do Geic, as criminosas atuavam com funções bem definidas: enquanto algumas distraíam funcionários e seguranças, outras subtraíam mercadorias utilizando sacolas preparadas para burlar alarmes antifurto.

As investigações apontam que elas planejavam horários, locais e divisão dos lucros com rigor quase empresarial.Em 26 de agosto de 2025, o grupo furtou uma loja de rede nacional no Shopping de Luziânia, levando cerca de R$ 6,8 mil em roupas, bolsas e perfumes em poucos minutos.

Pouco antes, em 1º de agosto, o mesmo grupo havia furtado um supermercado, causando prejuízo de R$ 1,3 mil.Todas as investigadas possuem antecedentes por crimes patrimoniais e são suspeitas de participar de furtos semelhantes em outros estados. As provas reunidas levaram o Geic a representar pela prisão preventiva das envolvidas e pela expedição de mandados de busca e apreensão, cumpridos simultaneamente para interromper a atuação da quadrilha.

A divulgação das imagens das investigadas foi autorizada, com base na Lei 13.869/2019 e nas portarias internas da corporação, para auxiliar na localização de outras vítimas e no reconhecimento das suspeitas em inquéritos em andamento.

O Geic de Luziânia reforçou o pedido para que a população colabore com informações sobre o grupo e outros furtos na região por meio do WhatsApp (62) 98595-5330 ou do Disque Denúncia 197, garantindo o anonimato dos informantes.