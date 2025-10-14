pdt-confirma-kalil-como-candidato-ao-governo-de-minas-em-2026

O Partido Democrático Trabalhista (PDT) anunciou que o ex-prefeito de Belo Horizonte (MG), Alexandre Kalil, disputará o governo de Minas Gerais pela sigla nas eleições do próximo ano. O político mineiro será filiado na quarta-feira (15/10), na sede do partido, em Brasília.

A candidatura de Kalil já era esperada, visto que ele já demonstrava, desde o último ano, a intenção de ser governador do estado. Recentemente, ele participou de vários eventos, com discurso já em tom de campanha.

Nas últimas eleições estaduais, em 2022, ficou em segundo lugar, sendo derrotado pelo atual governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), ainda no primeiro turno, com 35,08%, totalizando 3.805.182 votos, contra os 56% de seu rival.

Para 2026, uma pesquisa Genial/Quaest, realizada em agosto — uma das mais recentes referentes ao governo de Minas — mostra que Kalil ocupa a segunda posição nas intenções de voto, com 16%, perdendo apenas para o senador Cleitinho (Republicanos), que soma 28% das intenções, enquanto Pacheco aparece em terceiro lugar, com 9%.

Na nova disputa por uma vaga no Palácio da Liberdade, Kalil resolveu abandonar o Partido Social Democrático (PSD), sigla da qual fez parte por anos. Um dos motivos para isso pode ser os rumores de que o partido, comandado por Gilberto Kassab, deve apoiar o candidato de Lula (PT), o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), em uma eventual disputa.

O PDT ainda não sinalizou um nome para vice de Kalil. A filiação contará com a presença do presidente do diretório nacional do partido, Carlos Lupi, entre outros políticos que também compõem a sigla.