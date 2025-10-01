Pé no freio: Gerdau anuncia redução de 21% em investimentos para 2026

A Gerdau, um dos gigantes da siderurgia brasileira, informou nesta quarta-feira (1º/10) que o Conselho de Administração da empresa aprovou uma redução nos investimentos programados para 2026, em relação ao que foi projetado para este ano.

Segundo a Gerdau, a expectativa é investir cerca de R$ 4,7 bilhões no ano que vem, ante os R$ 6 bilhões estimados para 2025. A redução de um ano para o outro será de 21,6%.

Até 2027, de acordo com as projeções da companhia, os investimentos devem somar R$ 5,2 bilhões. Deste montante, R$ 4 bilhões já foram desembolsados e R$ 1,2 bilhão serão aplicados.

“A decisão de redução já tinha sido tomada. Entendemos que não precisávamos esperar até março para divulgar este número”, afirmou o CEO da Gerdau, Gustavo Werneck, durante evento com investidores.

Ações da Gerdau

No acumulado deste ano até aqui, as ações da Gerdau negociadas na Bolsa de Valores do Brasil (B3) registram desvalorização de 8%. No mesmo período, o Ibovespa, principal índice da B3, subiu 22%.

No pregão desta quarta-feira, por volta das 11h25 (pelo horário de Brasília), os papéis da Gerdau eram negociados em alta de 2,23%, cotados a R$ 516,98.

Reestruturação

Há dois meses, no início de agosto, a Gerdau anunciou que já havia demitido cerca de 1,5 mil funcionários desde o início do ano. As demissões se concentraram nas unidades da Gerdau nas cidades de Pindamonhangaba (SP) e Mogi das Cruzes (SP).

Na ocasião, Werneck confirmou que a empresa está em processo de redução de investimentos no Brasil e que havia possibilidade de mais demissões nos próximos meses.

“Vamos promover adequações de capacidade, porque a importação segue crescendo aqui. Esperávamos que o governo implementasse medidas mais duras para o aço importado”, afirmou Werneck, na época.

“Desde o início do ano até agora, nós já promovemos o desligamento de cerca de 1,5 mil pessoas, que têm as suas famílias, que têm um impacto muito grande na sociedade”, lamentou o presidente da companhia, na ocasião.