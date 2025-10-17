Pedestre é atropelado por carro ao atravessar o Eixão na 212 Sul

Um homem ficou ferido depois de ser atropelado por um veículo no Eixão, na altura da 212 Sul, sentido Rodoviária do Plano Piloto, na noite dessa quinta-feira (16/10).

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) informou que atendeu a ocorrência às 22h47. No momento do atropelamento, o trecho no local do acidente estava mal iluminado.

A vítima atropelada é um homem adulto, que não teve a identidade divulgada.

Ele apresentava ferimentos leves e, após os primeiros socorros efetuados ainda no local pelas equipes do CBMDF, foi conduzido a uma unidade hospitalar.

Os bombeiros não informaram detalhes da dinâmica.