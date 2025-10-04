pedestre-morre-atropelado-ao-atravessar-via-no-distrito-federal

Um pedestre morreu após ser atropelado por um carro popular na manhã deste sábado (4/10). O acidente aconteceu no momento em que a vítima atravessava uma via na Quadra 110, Conjunto 2, do Recanto das Emas.
De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o pedestre estava com grande sangramento na cabeça e ainda apresentava sinais vitais. Ele foi atendido pelos bombeiros e por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Apesar das tentativas, o homem morreu no local. Não há informações sobre a dinâmica do acidente.