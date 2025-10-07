Pedofilia: palavra-chave usada na web leva à prisão de 9 pessoas em SP

A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira (7/10), nove pessoas em São Paulo, suspeitas de armazenar e distribuir conteúdos de pedofilia na internet.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), policiais do Centro de Inteligência da 4ª Delegacia da Divisão de Crimes Cibernéticos (DCCIBER) identificaram os suspeitos a partir do rastreamento de palavras-chaves usadas no meio virtual.

A partir dessas informações, a Justiça expediu mandados de buscas e apreensão na casa de 12 investigados.

Veja vídeo da operação:

As ordens judiciais foram cumpridas nos bairros São Rafael, Cidade Mãe do Céu, Jardim Progresso, Vila Regente Feijó e Vila Carrão, na zona leste; no Jardim Daysy, na zona norte; no Parque América, Parelheiros, Jardim Santa Helena e Vila Mariana, na zona sul; e na Liberdade, região central da capital.

Além dos presos, também foram apreendidos com os indiciados 15 celulares, sete notebooks, nove HDs e seis CPUs.

Os presos não fazem parte de um grupo criminoso específico. São pessoas identificadas pelo armazenamento e compartilhamento de arquivos ligados à pedofilia.

Aumento das denúncias