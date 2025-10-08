Pedro Novaes traz leveza da novela das 6 para “Três Graças”: “Responsabilidade”

Após brilhar em “Garota do Momento”, Pedro Novaes está escalado em “Três Graças”, a sucessora de “Vale Tudo” na faixa das 21h na Globo. Além da responsabilidade de migrar rapidamente da novela das 6 para o folhetim das 9, o novo galã ainda carrega o nome que tem. Em entrevista ao portal LeoDias, o ator disse que tenta trazer leveza, apesar de todas as expectativas em cima de seu novo desafio.
“Olha, estou muito animado! Realmente, é um trabalho totalmente diferente de tudo que eu já fiz. A gente está com uma responsabilidade nas mãos. Novela das nove, tratar de assuntos que são sérios. F*da-se! A gente fala de muita leveza também; em outros momentos, a gente se aprofunda. São assuntos sérios que a gente tem a responsabilidade de contar. Então, eu estou muito feliz, estou animado”, disse Pedro, com bom humor.
O otimismo contrasta com o papel para o qual Novaes foi escalado. Na nova trama de Aguinaldo Silva, Pedro será Léo, que passará por sérios problemas familiares e transtornos: “É um personagem que vem de uma criação duvidosa. Tem um caráter duvidoso também. Mas é muito divertido e intenso de interpretar. Ele cresceu numa família rigorosa e conservadora, principalmente o pai, o que influenciou muito suas escolhas até hoje. Então, o que ele acha que quer, na verdade, é o que o pai quer”, afirmou.
Apesar das dificuldades, o amor será a resposta: “Quando ele começar a descobrir quem é, acho que as coisas vão mudar. Isso virá muito através do amor que ele vai sentir, que o tocará de um jeito diferente”, adiantou.