08/10/2025
Universo POP
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Pedro Novaes traz leveza da novela das 6 para “Três Graças”: “Responsabilidade”

Escrito por Portal Leo Dias
pedro-novaes-traz-leveza-da-novela-das-6-para-“tres-gracas”:-“responsabilidade”

Após brilhar em “Garota do Momento”, Pedro Novaes está escalado em “Três Graças”, a sucessora de “Vale Tudo” na faixa das 21h na Globo. Além da responsabilidade de migrar rapidamente da novela das 6 para o folhetim das 9, o novo galã ainda carrega o nome que tem. Em entrevista ao portal LeoDias, o ator disse que tenta trazer leveza, apesar de todas as expectativas em cima de seu novo desafio.

“Olha, estou muito animado! Realmente, é um trabalho totalmente diferente de tudo que eu já fiz. A gente está com uma responsabilidade nas mãos. Novela das nove, tratar de assuntos que são sérios. F*da-se! A gente fala de muita leveza também; em outros momentos, a gente se aprofunda. São assuntos sérios que a gente tem a responsabilidade de contar. Então, eu estou muito feliz, estou animado”, disse Pedro, com bom humor.

Veja as fotos

Reprodução Instagram Pedro Novaes
Pedro NovaesReprodução Instagram Pedro Novaes
Crédito: Reprodução TikTok @tvglobo
Pedro Novaes interpretará Léo Ferretti em “Três Graças”, próxima novela das 21h da GloboCrédito: Reprodução TikTok @tvglobo
Beto (Pedro Novaes)
Beto (Pedro Novaes)
Divulgação/TV Globo
Marcello Novaes e Pedro Novaes: pai e filho irão contracenar em “Garota do Momento”Divulgação/TV Globo
Divulgação
Divulgação

O otimismo contrasta com o papel para o qual Novaes foi escalado. Na nova trama de Aguinaldo Silva, Pedro será Léo, que passará por sérios problemas familiares e transtornos: “É um personagem que vem de uma criação duvidosa. Tem um caráter duvidoso também. Mas é muito divertido e intenso de interpretar. Ele cresceu numa família rigorosa e conservadora, principalmente o pai, o que influenciou muito suas escolhas até hoje. Então, o que ele acha que quer, na verdade, é o que o pai quer”, afirmou.

Apesar das dificuldades, o amor será a resposta: “Quando ele começar a descobrir quem é, acho que as coisas vão mudar. Isso virá muito através do amor que ele vai sentir, que o tocará de um jeito diferente”, adiantou.

