Pedro Novaes traz leveza da novela das 6 para “Três Graças”: “Responsabilidade”

Após brilhar em “Garota do Momento”, Pedro Novaes está escalado em “Três Graças”, a sucessora de “Vale Tudo” na faixa das 21h na Globo. Além da responsabilidade de migrar rapidamente da novela das 6 para o folhetim das 9, o novo galã ainda carrega o nome que tem. Em entrevista ao portal LeoDias, o ator disse que tenta trazer leveza, apesar de todas as expectativas em cima de seu novo desafio.

“Olha, estou muito animado! Realmente, é um trabalho totalmente diferente de tudo que eu já fiz. A gente está com uma responsabilidade nas mãos. Novela das nove, tratar de assuntos que são sérios. F*da-se! A gente fala de muita leveza também; em outros momentos, a gente se aprofunda. São assuntos sérios que a gente tem a responsabilidade de contar. Então, eu estou muito feliz, estou animado”, disse Pedro, com bom humor.

Pedro Novaes interpretará Léo Ferretti em "Três Graças", próxima novela das 21h da Globo. Marcello Novaes e Pedro Novaes: pai e filho irão contracenar em "Garota do Momento"

O otimismo contrasta com o papel para o qual Novaes foi escalado. Na nova trama de Aguinaldo Silva, Pedro será Léo, que passará por sérios problemas familiares e transtornos: “É um personagem que vem de uma criação duvidosa. Tem um caráter duvidoso também. Mas é muito divertido e intenso de interpretar. Ele cresceu numa família rigorosa e conservadora, principalmente o pai, o que influenciou muito suas escolhas até hoje. Então, o que ele acha que quer, na verdade, é o que o pai quer”, afirmou.

Apesar das dificuldades, o amor será a resposta: “Quando ele começar a descobrir quem é, acho que as coisas vão mudar. Isso virá muito através do amor que ele vai sentir, que o tocará de um jeito diferente”, adiantou.