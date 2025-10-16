16/10/2025
Pedro Paulo e Alex emplacam mais um sucesso com “Carmed Chocolate”

Em alta no cenário sertanejo, Pedro Paulo e Alex acabam de alcançar mais um marco na carreira. A dupla ultrapassou 5 milhões de visualizações com o videoclipe de “Carmed Chocolate”, lançado há apenas duas semanas.

A música, que faz uma divertida alusão ao hidratante labial Carmed sabor chocolate, caiu nas graças do público e vem se destacando pelo ritmo contagiante e pela irreverência que são marcas registradas de PPA. O sucesso reforça a força da dupla nas plataformas digitais e o poder de conexão com diferentes públicos dentro do sertanejo.

Foto: Divulgação
Pedro Paulo e AlexFoto: Divulgação
Foto: Divulgação
Pedro Paulo e AlexFoto: Divulgação
Foto: Divulgação
Pedro Paulo e AlexFoto: Divulgação
Foto: Divulgação
Pedro Paulo e AlexFoto: Divulgação

O videoclipe de “Carmed Chocolate” não só conquistou números impressionantes nas visualizações, mas também gerou uma onda de interações nas redes sociais. Fãs e influenciadores têm se divertido com a letra da música, que, além de ser envolvente, traz uma pegada irreverente, algo que tem se tornado característica do estilo único da dupla.

Além disso, o sucesso nos streamings reflete o crescente reconhecimento de Pedro Paulo e Alex, que têm consolidado cada vez mais sua presença no cenário musical, mantendo-se sempre próximos de seu público e oferecendo novas experiências para os fãs.

