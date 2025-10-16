pedro-paulo-e-alex-emplacam-mais-um-sucesso-com-“carmed-chocolate”

Em alta no cenário sertanejo, Pedro Paulo e Alex acabam de alcançar mais um marco na carreira. A dupla ultrapassou 5 milhões de visualizações com o videoclipe de “Carmed Chocolate”, lançado há apenas duas semanas.
A música, que faz uma divertida alusão ao hidratante labial Carmed sabor chocolate, caiu nas graças do público e vem se destacando pelo ritmo contagiante e pela irreverência que são marcas registradas de PPA. O sucesso reforça a força da dupla nas plataformas digitais e o poder de conexão com diferentes públicos dentro do sertanejo.