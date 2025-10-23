Pedro tem fratura no antebraço e situação será avaliada pelo Flamengo

Substituído aos 26 minutos do segundo tempo na vitória contra o Racing, nessa quarta-feira (22/10), Pedro, do Flamengo, teve fratura no antebraço confirmada.
Agora, a equipe Rubro-Negra avalia se o centroavante conseguirá jogar os próximos compromissos e qual será o tempo de recuperação. Ele ficará algumas semanas com o antebraço imobilizado.
3 imagensFechar modal.1 de 3
Pedro, do Flamengo
Buda Mendes/Getty Images2 de 3
Flamengo venceu o Racing na partida de ida da semifinal da Libertadores por 1 x 0
Buda Mendes/Getty Images3 de 3
Flamengo venceu o Estudiantes nas quartas de final
Daniel Castelo Branco/Eurasia Sport Images/Getty Images
Leia também
-
Flamengo: Bruno Henrique revela não querer disputar posição com Pedro
-
Flamengo mantém tabu de quase 33 anos contra o Racing; entenda
-
Flamengo quebra invencibilidade do Racing diante de clubes brasileiros
-
Com gol no fim, Flamengo vence Racing pela semifinal da Libertadores
O lance
Pedro chocou-se com Sosa, do Racing, aos 3 minutos do segundo tempo. Após bola esticada, ele esticou o braço para se proteger e acabou se lesionado.
O jogador de 28 anos seguiu em campo até o 26 minutos do segundo tempo. Com dores, ele recebeu atendimento médico algumas vezes na lateral do campo, até ser substituído.
Próximo compromisso
Pedro é dúvida para o jogo contra o Fortaleza, no sábado (25/10), às 19h30, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada no Estádio Castelão.