23/10/2025
Pedro tem fratura no antebraço e situação será avaliada pelo Flamengo

Escrito por Metrópoles
Substituído aos 26 minutos do segundo tempo na vitória contra o Racing, nessa quarta-feira (22/10), Pedro, do Flamengo, teve fratura no antebraço confirmada.

Agora, a equipe Rubro-Negra avalia se o centroavante conseguirá jogar os próximos compromissos e qual será o tempo de recuperação. Ele ficará algumas semanas com o antebraço imobilizado.

Pedro, do Flamengo

Flamengo venceu o Racing na partida de ida da semifinal da Libertadores por 1 x 0

Flamengo venceu o Estudiantes nas quartas de final

O lance

Pedro chocou-se com Sosa, do Racing, aos 3 minutos do segundo tempo. Após bola esticada, ele esticou o braço para se proteger e acabou se lesionado.

O jogador de 28 anos seguiu em campo até o 26 minutos do segundo tempo. Com dores, ele recebeu atendimento médico algumas vezes na lateral do campo, até ser substituído.

Próximo compromisso

Pedro é dúvida para o jogo contra o Fortaleza, no sábado (25/10), às 19h30, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada no Estádio Castelão.

