16/10/2025
Via Verde Shopping promoverá evento especial de adoção e vacinação em parceria com o Departamento de Zoonoses

Pega no pulo! Gracyanne expõe relação com João Vicente em áudios; ouça os detalhes

Após o portal LeoDias noticiar em primeira mão que Gracyanne Barbosa e João Vicente de Castro estavam namorando, um novo áudio da musa fitness veio à tona. Desta vez, o material foi divulgado pela colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles. A ex-esposa de Belo, após o envolvimento ganhar grande repercussão na mídia, negou estar em um relacionamento com o ator da novela das 9. Vale ressaltar que o bonitão também afirmou que nunca haviam ficado, mas a jornalista revelou uma mensagem de voz de Gra, na qual ela confirma o affair e ainda diz que estava aprendendo muito com Renato Filipelli, de “Vale Tudo”.

“O João (Vicente de Castro) é maravilhoso em todos os sentidos, como pessoa ele agrega muito para mim. Além de ser gato, culturalmente, né? É um cara de uma outra vida. O pouco tempo que passei com ele, aprendi muito, e isso é bacana. Mas eu não estou inteira com ele, e eu não tinha o que falar. A gente nem está ficando neste momento. Depois que eu dei a declaração de querer voltar, nós conversamos e estamos dando um tempo”, disse Gracyanne nos áudios que Fábia recebeu, com a declaração feita em abril.

