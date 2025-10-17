17/10/2025
Pegador de pão vira motivo para troca de socos em supermercado; vídeo

Goiânia – Uma briga entre clientes terminou em troca de socos e uma confusão generalizada em um supermercado, em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital goiana. A situação foi registrada por testemunhas.

O caso aconteceu nessa quinta-feira (16/10), Dia Mundial do Pão, na padaria do local. O desentendimento teria sido motivado pela disputa do pegador de pão. Pelas imagens é possível ver que até uma criança se envolveu na briga. Veja o vídeo:

 

A cena rapidamente se espalhou pelas redes sociais, gerando grande repercussão. Muitos internautas demonstraram preocupação com a exposição da criança, enquanto outros lamentaram o episódio e pediram mais empatia e controle emocional em locais públicos.

Segundo a rede de supermercados Tatico, os seguranças agiram para apaziguar os ânimos dos clientes e a loja prestou assistência aos envolvidos.

