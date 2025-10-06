06/10/2025
Universo POP
Joelma lança música em homenagem a Belém, Capital Mundial do Brega
Taís Araujo exibe novo visual após fim das gravações de Vale Tudo
Odete Roitman morre nesta semana em Vale Tudo; veja tudo o que se sabe
Cantor acreano lança videoclipe de estreia em produção independente com clipe em plano sequência
Maria Bethânia recebe carinho de Lula e Janja em bastidores de show: ‘Extraordinária cantora’
Iasmyne Sampaio dá entrada em casamento no civil e compartilha bastidores nas redes sociais
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios

Pela 1ª vez, cai número de casos suspeitos de intoxicação por metanol

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
pela-1a-vez,-cai-numero-de-casos-suspeitos-de-intoxicacao-por-metanol

Pela primeira vez em uma semana de alta nos números de intoxicação por metanol no país, o Ministério da Saúde registrou queda no número de casos suspeitos. Nesta segunda-feira (6/10), a Pasta recebeu 217 notificações de intoxicação por metanol após consumo de bebida alcoólicas. Na noite desse domingo (5/10) havia sido informados 225 casos suspeitos.

Do total de 217 registros suspeitos, 17 foram confirmados e 200 seguem em investigação. O estado de São Paulo – epicentro da crise – concentra 82,49% das notificações, com 15 casos confirmados e 164 em investigação. Além de SP, o Paraná registra dois casos confirmados e quatro em investigação.

Bahia, Distrito Federal e Mato Grosso descartaram os casos que estavam sob análise.

Veja os números oficiais:

  • São Paulo: 15 casos confirmados e 164 em investigação. Dois óbitos confirmados e seis em investigação.
  • Acre: um caso em investigação.
  • Ceará: três casos em investigação. Um óbito em investigação.
  • Espírito Santo: um caso em investigação.
  • Goiás: três casos em investigação.
  • Minas Gerais: um caso em investigação.
  • Mato Grosso do Sul: cinco casos em investigação. Um óbito em investigação.
  • Paraíba: um caso em investigação. Um óbito em investigação.
  • Pernambuco: 10 casos em investigação. Três óbitos em investigação.
  • Piauí: três casos em investigação.
  • Rio de Janeiro: um caso em investigação.
  • Rondônia: um caso em investigação.
  • Rio Grande do Sul: dois casos em investigação.

Em relação aos óbitos, dois foram confirmados em São Paulo e 12 seguem em investigação — sendo um em Mato Grosso do Sul, três em Pernambuco, seis em São Paulo, um na Paraíba e um no Ceará.

Além de São Paulo, o estado de Paraná teve as primeiras confirmações da intoxicação, em Curitiba.

As informações consideram os registros enviados pelos estados até esta segunda e estão sujeitas a atualizações locais. Os dados são divulgados nos canais oficiais do Ministério da Saúde diariamente.

Leia também

Confira os locais, por estado, de cada notificação suspeita:

table visualization

Desde a última terça-feira (30/9), a Polícia Federal (PF) investiga a procedência e a rede de distribuição de bebidas alcoólicas adulteradas com metanol. A instituição já trabalha com a hipótese de que o esquema não se limita a produtores clandestinos isolados, com indícios de envolvimento de facções criminosas.

Já a Polícia Civil de São Paulo trabalha com uma linha de investigação diferente.

Durante coletiva de imprensa nesta segunda, o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite (PP), voltou a descartar a participação do crime organizado nos casos. Derrite também disse que ainda não foi descartada a possibilidade de o metanol ser proveniente da limpeza das garrafas de bebida – antes essa era a principal suspeita –, mas que a sua adição para a falsificação é a principal hipótese.

O metanol, também conhecido como de álcool metílico, é usado na indústria como solvente e na produção de combustíveis, tintas e plásticos.

table visualization

O composto químico, usado ilegalmente para substituir o etanol em bebidas alcoólicas, por ser mais barato, é extremamente tóxico.

Sua ingestão gera compostos tóxicos no organismo, que atacam o sistema nervoso central e podem causar cegueira, falência de órgãos e morte, mesmo que consumido em pequena dose.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost