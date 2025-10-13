Peles e ossadas de animais são apreendidas em fábrica de açaí

Agentes do Grupamento de Patrulhamento Ambiental (Patam) apreenderam peles e ossadas de animais silvestres em uma operação de fiscalização realizada na manhã de sexta-feira (10), em uma fábrica de açaí localizada na rua dos Barés, no Centro de Manaus (AM).

A ação, coordenada pela Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), ocorreu por volta das 10h30 e teve como objetivo combater o comércio irregular de produtos de origem animal. No local, os agentes encontraram diversos materiais sendo armazenados e comercializados ilegalmente.

Polícia e perícia foram acionadas

Após constatarem o crime ambiental, a equipe acionou a Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente (Demma), que solicitou apoio da Polícia Técnico-Científica para a realização da perícia do material apreendido.

O indivíduo que estava de posse das peles e ossadas foi conduzido ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde serão adotadas as medidas legais cabíveis.

Ação reforça combate a crimes ambientais

Segundo a Prefeitura de Manaus, o Patam atua em ações preventivas, educativas e operacionais voltadas à fiscalização e proteção ambiental, em parceria com órgãos municipais e estaduais. O objetivo é reforçar o combate aos crimes contra a fauna e a flora e garantir o cumprimento das leis de preservação ambiental na capital amazonense.

