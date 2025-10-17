Pelo 2° ano seguido, Sicredi é a melhor empresa para trabalhar no Brasil

O Sicredi foi reconhecido, pelo segundo ano consecutivo, como a Melhor Empresa para Trabalhar no Brasil, na categoria Gigantes, conforme o ranking do Great Place To Work® (GPTW) 2025. Pela 3ª vez, a instituição figura neste seleto grupo, o que comprova a consistência de suas estratégias para os colaboradores e reitera que a companhia está no caminho certo. A cerimônia de premiação aconteceu na noite de 8 de outubro em São Paulo e reconheceu 175 organizações nas categorias Gigantes, Grandes e Médias. Mais de 5 mil instituições se inscreveram para esta edição do GPTW, representando 3,2 milhões de funcionários de todo o Brasil.

O diretor-presidente do Banco Cooperativo Sicredi, César Bochi, afirmou em seu discurso que este reconhecimento é um resultado da cultura organizacional que evolui e se adapta aos novos desafios do mercado. Segundo ele, colocar as pessoas no centro da estratégia é o caminho para construir um futuro sólido e sustentável. “A atuação conjunta entre as centrais, as cooperativas e o Centro Administrativo Sicredi (CAS) consolida nosso Jeito Sicredi de Ser nas diferentes partes do Brasil. Nosso orgulho maior é sermos melhor que nós mesmos, mas reconhecendo sempre todas as empresas que também colocam as pessoas no centro da sua estratégia. Nosso agradecimento aos mais de 50 mil colaboradores pela confiança na pesquisa, na metodologia e na confidencialidade. Vocês fazem a cultura do Sicredi e a cultura de uma organização é seu principal diferencial competitivo”, afirmou Bochi.

Para a diretora executiva de Pessoas e Cultura do Sicredi, Daniele Schmidt, um dos diferenciais da instituição está na combinação entre propósito cooperativista e as práticas de pessoas e cultura orientadas a evoluir de forma constante à experiência da pessoa colaboradora, assim como é feito com os associados. “Trabalhamos para que cada colaborador perceba a importância do impacto do seu trabalho nas regiões onde atuamos, criando um engajamento genuíno. Nosso modelo privilegia a participação, a proximidade das lideranças com as equipes e a devolução de resultados à sociedade, o que gera sentido, orgulho e a fidelização das nossas pessoas. Acreditamos que não existe empresa perfeita, existe empresa comprometida em melhorar”, ressalta.

O gerente de Pessoas e Cultura do Sicredi nos estados de Mato Grosso, Pará, Rondônia, Acre, Amazonas, Amapá, Roraima e algumas cidades de Goiás, Francisco Lucena, acrescenta que o reconhecimento é resultado das práticas culturais que o Sicredi segue que contempla gestão, estrutura física, benefícios entre outros que trazem um impacto positivo para a experiência do colaborador. “Só vamos ter uma empresa sólida, em expansão e com resultados significativos se tivermos uma boa experiência para o colaborador, seja do ponto de vista de liderança, seja no cuidado com as pessoas. E isso já está refletindo na atuação do Sicredi, que pelo 2° ano consecutivo é a melhor para se trabalhar no Brasil, considerando as maiores empresas do país”, resume Lucena.

Avaliação

Para participar do ranking de Melhores Empresas Para Trabalhar no Brasil, as avaliações levam em conta o Book de Práticas Culturais e o Índice de Confiança da última pesquisa realizada pelo GPTW. Esses resultados são comparados com as outras grandes empresas de mesmo porte no mercado.

Em 2025, o Sicredi teve a adesão de 90% do quadro de pessoas colaboradoras participando da pesquisa e compartilhando suas percepções sobre a experiência de trabalhar na instituição, o que resultou em um índice geral de confiança de 90%, superando 2024. Também foi avaliado o e-NPS (Employee Net Promoter Score), que mensura o quanto os colaboradores recomendariam a empresa para amigos como um bom lugar para trabalhar. Nesse indicador, o Sicredi atingiu 84%, o que reflete na crença da pessoa colaboradora na instituição e que são transmitidos na relação direta com os associados.

Em agosto deste ano, a instituição foi eleita uma das 25 Melhores Empresas para Trabalhar na América Latina, segundo o ranking GPTW LATAM (Great Place To Work®). Essa conquista marcou a estreia da instituição na versão latino-americana da premiação.

O Ranking GPTW Brasil é realizado pela consultoria global Great Place to Work®, em parceria com a Época Negócios e o Valor Econômico. Em sua 29ª edição, uma das novidades este ano foi o aumento do número de empresas vencedoras, que foi de 150 para 175.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 9,5 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 3 mil agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras.

