pequeno-guerreiro:-filho-prematuro-de-clara-maia-evolui-no-hospital-e-se-aproxima-de-1-kg

Clara Maia, influenciadora e ex-Power Couple, voltou às redes sociais para atualizar seus seguidores sobre o estado de saúde de seu filho Théo, nascido prematuramente após complicações na gestação. Em uma publicação feita nesta sexta-feira (3/10), ela celebrou um avanço importante: o bebê já alcançou 864 gramas e, segundo a blogueira, está “respondendo bem a todos os procedimentos”.
Théo, que nasceu com apenas 680 gramas após um parto de emergência na 27ª semana de gestação, enfrenta os desafios da prematuridade extrema. O quadro vem sendo acompanhado de perto pelos médicos. Enquanto isso, Clara e o marido, André Coelho, se dividem entre o hospital e os cuidados com os outros filhos, João e José, gêmeos de um ano.
Apesar das dificuldades, Clara demonstrou otimismo ao reforçar que o bebê segue firme: “Ainda temos um longo caminho pela frente, mas sigo firme e forte!”. A influenciadora também aproveitou para agradecer às mensagens de carinho que vem recebendo: “Obrigada por tanto e por tudo, papai do céu”.
O nascimento ocorreu em meio a uma gestação marcada pela Síndrome da Transfusão Feto-Fetal, condição rara que afetou os gêmeos. Um dos bebês, Túlio, não resistiu após o parto, aumentando a carga emocional da família, que agora se concentra na recuperação de Théo.