“Perdemos a lucidez”, diz Mano Menezes após derrota para o Bahia

O Grêmio visitou o Bahia na noite deste domingo (19/10) pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor Gaúcho foi goleado pelos donos da casa por 4 x 0. Treinador dos visitantes, Mano Menezes disse que o time perdeu a lucidez após o primeiro gol.

“O jogo iniciou mal para nós e terminou mal. Iniciamos tomando gol, erramos uma cobrança de lateral, erramos a rebatida e tomamos o primeiro. A partir daí perdemos completamente toda a lucidez que uma equipe tem que ter quando toma um gol cedo”, iniciou Mano Menezes.

Ao longo da resposta, ele disse que o Bahia não dominou o Grêmio, apesar de ter seus méritos, mas que o Tricolor Gaúcho tem uma parcela significativa de culpa.

“Tomamos o segundo gol e depois perdemos o Marcos Rocha cedo. Mas nunca achamos que fomos amplamente dominados pelo Bahia, que teve seus méritos, mas muito por uma parcela significativa nossa, que desde o primeiro minuto não apresentamos um jogo cabível”, encerrou Mano Menezes.

Agora, o Grêmio enfrenta o Juventude pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será no próximo domingo (26/10), às 16h, na Arena do Grêmio.