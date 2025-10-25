Perfil de Gabrielly Miguel, ex-Casal Maloka, é desativado nas redes

A influenciadora trans Gabrielly Miguel, ex-Casal Maloka, lamentou a suspensão de sua conta principal no Instagram. Ela falou sobre o episódio através de uma segunda conta. O perfil segue desativado neste sábado (25/10).

Para ilustrar o post, ela usou um vídeo relembrando momentos antigos, de quando começou a viralizar no Instagram.

“Mas nada vai apagar o quanto sou grata por tudo que vivi e conquistei através da internet – foi ela que mudou minha vida e me conectou com pessoas incríveis como vocês”, escreveu Gabrielly na legenda.

A influenciadora ficou famosa após o Casal Maloka, formado por ela e seu ex, Douglas Martins, viralizar. Os dois ficaram juntos por 6 anos e mostravam, nas redes, a rotina como moradores em situação de rua em Santos, no litoral de São Paulo.

O Metrópoles procurou a defesa de Gabrielly para saber se a influenciadora vai abrir uma ação para reativar a conta, mas não obteve resposta até o fechamento desta reportagem. O espaço segue aberto.

Casal Maloka

Gabrielly Miguel e Douglas Martins ficaram famosos em janeiro de 2024 e anunciaram o término em maio do mesmo ano. Com postagens sobre a rotina na barraca, incluindo vídeos mostrando como eles cozinhavam e se limpavam na rua, o perfil Casal Maloka viralizou nas redes sociais e passou a receber doações.

Com o dinheiro arrecadado, eles saíram das ruas e alugaram um apartamento em Santos. Além da nova casa, eles conseguiram abrir um salão em São José do Campos, no Vale do Paraíba, e compraram um carro modelo Jeep Renegade.

Maloka, a barraca onde eles moravam

Cadela do casal recebeu cuidados veterinários

Gabrielly comemorou seus 25 anos na rua

Casal recebeu tratamento odontológico

Douglas tomando banho na rua

Perfil “Casal Maloka” tem 2,1 milhões de seguidores

Os dois também conseguiram, por meio de parcerias, um tratamento odontológico para substituir os dentes que haviam perdido. Gabrielly Miguel ainda fez um implante de silicone.

Após o término, Gabrielly e Douglas chegaram a prometer que continuariam abastecendo a conta do Instagram do ex-casal Maloka, enquanto passariam a investir nas carreiras solo.

Medida protetiva

Em dezembro do ano passado, Gabrielly Miguel alegou que o ex-companheiro, Douglas, estava descumprindo a medida protetiva concedida pela Justiça paulista em agosto. A proteção foi aplicada em razão de “suposta situação de violência doméstica”.

Na ocasião, ficou determinado que Douglas Martins:

Não se aproxime da vítima e de seus familiares, por uma distância mínima de 100 metros;

e de seus familiares, por uma distância mínima de 100 metros; Não mantenha contato com a vítima e seus familiares, por qualquer meio de comunicação;

com a vítima e seus familiares, por qualquer meio de comunicação; Não vá a lugares frequentados pela vítima, em especial sua residência e local de trabalho;

frequentados pela vítima, em especial sua residência e local de trabalho; Não poste conteúdo ofensivo contra a vítima nas redes sociais ou conteúdos que exponham sua vida privada e que instiguem seguidores a perseguir, difamar e/ou prejudicá-la de quaisquer formas.

Ao Metrópoles, a advogada Sarah Carolina de Paula, que representava Gabrielly, afirmou que Douglas estava descumprindo a proteção judicial, levando em consideração a última medida determinada. Segundo Sarah, a influenciadora estava sofrendo crime de stalking.