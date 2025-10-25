25/10/2025
Perfil de Gabrielly Miguel, ex-Casal Maloka, é desativado nas redes

perfil-de-gabrielly-miguel,-ex-casal-maloka,-e-desativado-nas-redes

A influenciadora trans Gabrielly Miguel, ex-Casal Maloka, lamentou a suspensão de sua conta principal no Instagram. Ela falou sobre o episódio através de uma segunda conta. O perfil segue desativado neste sábado (25/10).

Para ilustrar o post, ela usou um vídeo relembrando momentos antigos, de quando começou a viralizar no Instagram.

“Mas nada vai apagar o quanto sou grata por tudo que vivi e conquistei através da internet – foi ela que mudou minha vida e me conectou com pessoas incríveis como vocês”, escreveu Gabrielly na legenda.

 

Ver essa foto no Instagram

 

Uma publicação compartilhada por ✌ (@gabymaloka)

A influenciadora ficou famosa após o Casal Maloka, formado por ela e seu ex, Douglas Martins, viralizar. Os dois ficaram juntos por 6 anos e mostravam, nas redes, a rotina como moradores em situação de rua em Santos, no litoral de São Paulo.

O Metrópoles procurou a defesa de Gabrielly para saber se a influenciadora vai abrir uma ação para reativar a conta, mas não obteve resposta até o fechamento desta reportagem. O espaço segue aberto.

Casal Maloka

Gabrielly Miguel e Douglas Martins ficaram famosos em janeiro de 2024 e anunciaram o término em maio do mesmo ano. Com postagens sobre a rotina na barraca, incluindo vídeos mostrando como eles cozinhavam e se limpavam na rua, o perfil Casal Maloka viralizou nas redes sociais e passou a receber doações.

Com o dinheiro arrecadado, eles saíram das ruas e alugaram um apartamento em Santos. Além da nova casa, eles conseguiram abrir um salão em São José do Campos, no Vale do Paraíba, e compraram um carro modelo Jeep Renegade.

6 imagensCadela do casal recebeu cuidados veterináriosGabrielly comemorou seus 25 anos na rua Casal recebeu tratamento odontológico Douglas tomando banho na ruaPerfil "Casal Maloka" tem 2,1 milhões de seguidoresFechar modal.1 de 6

Maloka, a barraca onde eles moravam

Reprodução/Instagram2 de 6

Cadela do casal recebeu cuidados veterinários

Reprodução/Instagram3 de 6

Gabrielly comemorou seus 25 anos na rua

Reprodução/Instagram4 de 6

Casal recebeu tratamento odontológico

Reprodução/Instagram5 de 6

Douglas tomando banho na rua

Reprodução/Instagram6 de 6

Perfil “Casal Maloka” tem 2,1 milhões de seguidores

Reprodução/Instagram

Os dois também conseguiram, por meio de parcerias, um tratamento odontológico para substituir os dentes que haviam perdido. Gabrielly Miguel ainda fez um implante de silicone.

Após o término, Gabrielly e Douglas chegaram a prometer que continuariam abastecendo a conta do Instagram do ex-casal Maloka, enquanto passariam a investir nas carreiras solo.

Medida protetiva

Em dezembro do ano passado, Gabrielly Miguel alegou que o ex-companheiro, Douglas, estava descumprindo a medida protetiva concedida pela Justiça paulista em agosto. A proteção foi aplicada em razão de “suposta situação de violência doméstica”.

Na ocasião, ficou determinado que Douglas Martins:

  • Não se aproxime da vítima e de seus familiares, por uma distância mínima de 100 metros;
  • Não mantenha contato com a vítima e seus familiares, por qualquer meio de comunicação;
  • Não vá a lugares frequentados pela vítima, em especial sua residência e local de trabalho;
  • Não poste conteúdo ofensivo contra a vítima nas redes sociais ou conteúdos que exponham sua vida privada e que instiguem seguidores a perseguir, difamar e/ou prejudicá-la de quaisquer formas.

Ao Metrópoles, a advogada Sarah Carolina de Paula, que representava Gabrielly, afirmou que Douglas estava descumprindo a proteção judicial, levando em consideração a última medida determinada. Segundo Sarah, a influenciadora estava sofrendo crime de stalking.

