13/10/2025
Do Acre ao topo do mundo: a fortuna milionária de Ramon Dino, campeão do Mr. Olympia 2025
Ana Castela e Zé Felipe se beijam pela primeira vez na TV, durante gravação
Diane Keaton morre aos 79 anos, diz revista
Cantor argentino é assassinado a tiros após ensaio de reality no México
Millie Bobby Brown compartilha primeira foto da filha adotada; veja
Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona
Lady Gaga entra para o elenco de “O Diabo Veste Prada 2”
Jovem viraliza após espalhar 7 kg de glitter em casa e carro do ex em vingança
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”

Pergunta sobre o Acre faz time perder tudo no “Passa ou Repassa” do Domingo Legal

A pergunta era: “Quais são os dois estados brasileiros que têm menos letras em seu nome?”

O Passa ou Repassa, do Domingo Legal, programa apresentado por Celso Portiolli, do SBT, deste domingo (12) teve momentos de tensão e muita emoção. Uma pergunta de geografia acabou mudando completamente o rumo do jogo e fez o time amarelo perder todos os pontos acumulados.

Programa é exibido no SBT todos os domingos/Foto: Reprodução

A equipe, formada pelos atores Nicholas Torres, Gabriel Miller e Lucas Santos, somava 600 pontos quando Celso Portiolli lançou a questão:

“Quais são os dois estados brasileiros que têm menos letras em seu nome?”

Nicholas respondeu com confiança: “Acre e Piauí.”

Portiolli corrigiu: “Piauí tem cinco letras, Acre tem quatro.” Em seguida, anunciou o veredito: “A resposta está… errada!”

