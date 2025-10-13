Pergunta sobre o Acre faz time perder tudo no “Passa ou Repassa” do Domingo Legal

O Passa ou Repassa, do Domingo Legal, programa apresentado por Celso Portiolli, do SBT, deste domingo (12) teve momentos de tensão e muita emoção. Uma pergunta de geografia acabou mudando completamente o rumo do jogo e fez o time amarelo perder todos os pontos acumulados.

A equipe, formada pelos atores Nicholas Torres, Gabriel Miller e Lucas Santos, somava 600 pontos quando Celso Portiolli lançou a questão:

“Quais são os dois estados brasileiros que têm menos letras em seu nome?”

Nicholas respondeu com confiança: “Acre e Piauí.”

Portiolli corrigiu: “Piauí tem cinco letras, Acre tem quatro.” Em seguida, anunciou o veredito: “A resposta está… errada!”