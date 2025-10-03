Perícia aponta falsificação em vodca ingerida por Hungria no DF

Informações obtidas pela coluna revelam que a perícia realizada nas amostras da vodca ingerida pelo cantor Gustavo da Hungria Neves, o Hungria Hip Hop (foto em destaque), de 34 anos, aponta que a bebida é falsificada.

Na tarde desta sexta-feira (3/10), a coluna noticiou, com exclusividade, que todas as amostras colhidas pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foram analisadas minuciosamente e nenhuma demonstrou presença de metanol.

Ficou constatado, por meio da análise química, que a bebida alcoólica não é original.

O cantor segue internado no Hospital DF Star, onde deu entrada na manhã dessa quinta-feira (2/10), com suspeita de intoxicação por metanol.

Apesar de apresentar sinais de melhora, ele continua na unidade de terapia intensiva (UTI). Isso porque ainda está enfraquecido e passa por sessões de fisioterapia.

Na manhã dessa sexta (2), ele passou pela 2ª sessão de hemodiálise na UTI.

Hungria passou mal após beber em casa

Hungria foi internado em Brasília sob suspeita de intoxicação por metanol

Hungria foi internado em Brasília sob suspeita de intoxicação

Os amigos que beberam com ele não passaram mal

Pronunciamento

Em publicação no Instagram nesta sexta (3), o artista se pronunciou pela primeira vez após ter sido internado.

Na legenda de uma foto em que aparece ao lado da família, ele escreveu uma mensagem aos fãs.: “Hoje meu coração é só gratidão.

“Agradeço primeiramente a Deus, que tem sido minha força e meu abrigo em todos os momentos. Sou profundamente grato à minha família, que não soltou a minha mão nem por um segundo, e a cada amigo e fã que dedicou uma oração, uma palavra de apoio e de carinho”, escreveu.

Ele tranquilizou seus seguidores afirmando que está se recuperando bem e logo voltará para casa. “Estou me recuperando da melhor maneira possível e logo, logo estarei de volta em casa, mais forte e com fé renovada. Obrigado por fazerem parte dessa caminhada comigo, cada gesto de vocês tem feito toda a diferença. Deus abençoe todos vocês!”, completou.