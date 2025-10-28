28/10/2025
Péricles abre o coração sobre a relação com os filhos: “Construindo grandes seres humanos”

Em entrevista ao “Programa do Flávio Ricco”, exibido na noite desta terça-feira (28/10), na LeoDias TV, Péricles abriu o coração ao falar sobre sua relação com os filhos e sobre a alegria de se tornar avô pela primeira vez. Emocionado, o cantor contou que o novo papel ainda está sendo assimilado.

O pagodeiro foi surpreendido durante o programa com uma foto sua quando criança e foi questionado sobre o que vê naquela imagem, e responde: “Eu olho essa foto e vejo a minha filha. A mesma cara, muito parecida, meu filho também, o olhar lembra muito. Tenho um menino, de 32 anos, vai ser pai agora, eu vou ser avô, a ficha não caiu ainda, e a minha filha tem 5 anos, e ela já me estraga, já tem essa função de me estragar”, disse, emocionado.

Veja as fotos

Foto: Reprodução
Péricles ao lado dos filhos, Lucas Morato e Maria Helena
Foto: Reprodução
Foto: Reprodução
Péricles ao lado dos filhos, Lucas Morato e Maria HelenaFoto: Reprodução
Foto: Reprodução
Péricles ao lado dos filhos, Lucas Morato e Maria HelenaFoto: Reprodução
Foto: Reprodução
Péricles ao lado dos filhos, Lucas Morato e Maria HelenaFoto: Reprodução
Foto: Reprodução
Péricles ao lado dos filhos, Lucas Morato e Maria HelenaFoto: Reprodução
Foto: Reprodução/LeoDias TV
Péricles no Programa do Flávio Ricco na LeoDias TV
Foto: Reprodução/LeoDias TV
Foto: Reprodução/LeoDias TV
Flávio Ricco e Péricles
Foto: Reprodução/LeoDias TV
Foto: Reprodução/LeoDias TV
Péricles no Programa do Flávio Ricco na LeoDias TVFoto: Reprodução/LeoDias TV
Foto: Reprodução/LeoDias TV
Flávio Ricco e PériclesFoto: Reprodução/LeoDias TV
Foto: Reprodução/LeoDias TV
Péricles no Programa do Flávio Ricco na LeoDias TVFoto: Reprodução/LeoDias TV

O artista também compartilhou uma lembrança recente que o marcou profundamente.

“Ontem eu comprei um perfuminho para ela [a filha] ontem e ela começou a chorar e aquilo me arrebentou, porque é um misto de emoções. A gente não tem a menor noção do quão longe isso chega (…). Eu e minha esposa estamos construindo um grande ser humano, da mesma forma que eu e a mãe do meu filho construímos um grande ser humano, ela faleceu há 1 mês, mas construímos juntos um grande ser humano e está ai, agora vai virar pai.”

Péricles ressaltou o quanto a paternidade transformou sua forma de ver a vida e como tenta transmitir aos filhos valores de amor, empatia e responsabilidade.

