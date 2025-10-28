28/10/2025
Péricles abre o coração sobre sua trajetória: “A música me formou como cidadão”

Escrito por Portal Leo Dias
Ao relembrar sua trajetória durante entrevista no “Programa do Flávio Ricco”, exibido na noite desta terça-feira (28/10) na LeoDias TV, Péricles contou que a música sempre esteve presente em sua vida e que sua paixão pelo canto nasceu em casa, no convívio com os pais, irmãos e avô.

“A música sempre fez parte da minha vida. Eu, meus irmãos, meu pai, minha mãe, meu avô, sempre convivemos em um ambiente extremamente musical, o rádio fez com que a música entrasse na nossa casa e nos formasse como cidadão (…). Então a música sempre fez parte da minha vida, da vida da gente”, contou.

O artista relatou que começou a cantar ainda jovem, em uma comunidade religiosa, e que essa experiência foi fundamental para seu desenvolvimento artístico.

“Quando eu entro em uma comunidade de jovens da igreja, então cantar na missa me ajudou muito a ter uma proximidade maior com a música e lá eu aprendi a tocar violão com gente muito boa (…). Então foi daí que o músico surge, o compositor Péricles surge, na adolescência para a fase adulta”, lembrou.

Péricles também aproveitou o momento para reverenciar as grandes referências que moldaram sua identidade musical, destacando o impacto do grupo “Fundo de Quintal” e de nomes consagrados da MPB.

“São vários, eu costumo dizer que o Péricles compositor e sambista surge quando ele ouve a instituição chamada ‘Fundo de Quintal’. É uma grande instituição (…). Então eu reverencio todos eles, tenho respeito por eles, eles são a minha instituição, quem me fizeram ser quem eu sou hoje”, declarou.

Entre os artistas que marcaram sua trajetória, ele citou Roberto Ribeiro, Jamelão, Alcione, Maria Bethânia, Gilberto Gil, Djavan e Chico Buarque, nomes que, segundo o cantor, serviram como bússola em sua caminhada musical.

