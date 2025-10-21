Péricles é o terceiro artista a se apresentar no Tiny Desk Brasil

O cantor Péricles, um dos maiores nomes do pagode no país, foi o convidado do terceiro episódio do Tiny Desk Brasil, lançado nesta terça-feira (21), às 9h, no YouTube. Ex-integrante do Exaltasamba, grupo que ajudou a fundar e no qual permaneceu por 25 anos, Péricles mantém uma carreira solo consolidada desde 2012 e trouxe ao programa um repertório que percorre diferentes fases de sua trajetória musical.

Produzido no Brasil pela Anonymous Content Brazil e inspirado no “Tiny Desk Concerts” da NPR, o projeto busca criar um ambiente intimista, com poucos recursos tecnológicos, valorizando a proximidade entre artista e público. Lorena Calábria, responsável pelo encontro, explica: “Como transformar o Tiny Desk numa roda de samba? Quando Péricles entrou no nosso escritório, a resposta veio naturalmente. Vamos fazer aquilo que aprendemos no começo: tocar educadamente, ouvindo o parceiro. Ainda hoje, essa é a premissa.”

No programa, Péricles apresentou sucessos como “Gamei”, “Eu e Você Sempre”, “Melhor Eu Ir”, “Até Que Durou” e “Jogo de Sedução”, combinando músicas de sua fase no Exaltasamba e da carreira solo. Durante a apresentação, o artista incentivou o público a acompanhar o ritmo com palmas e coro, reforçando a interação e o clima de roda de samba.

Para deixar um objeto na prateleira do Tiny Desk, Péricles trouxe um banjo como homenagem aos seus mestres, Almir Guineto e Arlindo Cruz, instrumentos que influenciaram sua formação musical. Fã do programa, ele contou estar à vontade e emocionado por participar da versão brasileira: “Já tinha assistido artistas que gosto, como o trio SWV, Charlie Wilson, Babyface, Usher, Alicia Keys… Estou sempre aprendendo alguma coisa, e estou muito feliz por fazer parte dessa edição.”

O Tiny Desk Brasil estreou há três semanas, com João Gomes no primeiro episódio, que já ultrapassou 2 milhões de visualizações, seguido pelo trio Metá Metá e Negro Leo no segundo episódio. Com Péricles, o projeto reforça sua proposta de valorizar artistas brasileiros e criar apresentações intimistas que conectam o público à música de forma única.