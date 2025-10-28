Péricles relembra fase depressiva e destaca apoio da família: “Me vi no fundo do poço”

28/10/2025
Escrito por Portal Leo Dias
Durante o “Programa do Flávio Ricco” desta terça-feira (28/10), o cantor Péricles desabafou sobre o período em que enfrentou a depressão e destacou que o apoio da esposa, Lidiane Faria, e da filha caçula, Maria Helena, de 5 anos, foi essencial para que conseguisse “sair do fundo do poço”. O pagodeiro afirmou ainda que se sente tranquilo em relação ao homem que seu filho, Lucas Morato, se tornou.

“Elas me devolveram num dado momento em que eu me senti perdido, a razão para continuar vivendo. Eu vou dizer mais, eu passei por um momento depressivo, estranho, quando eu me vi no fundo do poço, eu falei, ‘poxa, eu estou aqui, e agora?’ Foi a Lidiane que me ajudou”, contou o artista.

Foto: Reprodução
Péricles ao lado dos filhos, Lucas Morato e Maria Helena
Foto: Reprodução/LeoDias TV
Flávio Ricco e PériclesFoto: Reprodução/LeoDias TV

Péricles ainda detalhou como a esposa fez com que ele percebesse que também precisava se priorizar: “Claro, muita gente me ajudou. Mas ela estava ali desde sempre, me segurando na mão, cuidando de mim. Porque eu cuidei, eu me posicionei cuidando de todo mundo. E me deixava em segundo plano. E ela me lembrou que eu tinha que cuidar de mim. Então, ‘se liga, você precisa se cuidar’. Foi a chave para eu não deixar de cuidar de ninguém, mas continuar potencializando, além dos cuidados com os meus, o cuidado comigo. Se eu não estiver bem, ninguém pode estar”, disse.

Além disso, 0 pagodeiro comentou sobre como sente orgulho do filho, e que deseja sempre mantê-los por perto, junto com a nora e o neto: “Ter o meu filho que é maravilhoso e é parte de mim e vai ser pra sempre, ainda mais agora que ele vai ser pai, ele vai entender tudo o que eu fiz por ele e faço, a gente tá numa atmosfera muito feliz, né, porque eu tô vendo, eu tô muito tranquilo em relação ao cidadão que eu criei, muito tranquilo, eu sei que ele já deu certo”, declarou.

