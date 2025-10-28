Péricles revela critério para virar a cadeira no The Voice Brasil: “Tem que me emocionar”

Atualmente como jurado no The Voice Brasil, Péricles falou sobre sua experiência na atração, e revelou bastidores da nova temporada, agora exibida no SBT. O cantor confessou que ficou surpreso e apreensivo com o convite, mas garantiu que está feliz com a experiência.

“A gente está fazendo um grande programa, eu tenho muita felicidade de estar lá, é uma responsabilidade enorme, mas eu tenho hoje o feedback das pessoas que trabalharam e estão trabalhando lá e que vieram de outras temporadas e eu estou muito feliz com o que eu estou vendo”, afirmou.

Péricles no Programa do Flávio Ricco na LeoDias TV

O sambista contou que o peso da responsabilidade foi o primeiro sentimento que teve ao ser convidado para o programa, especialmente por entender o impacto que o The Voice tem na trajetória dos participantes.

“Quando eu recebi o convite eu fiquei assustado, porque é uma grande responsabilidade, estamos mexendo com a vida de muita gente, a vida artística, a carreira, principalmente. E muitas pessoas apostam no The Voice como se fosse a última chance, não a primeira, como se fosse um ponto de partida (…). Então peguei essa bagagem e passo para o candidato que está ali, mostrando que não é o final de sua história, muito pelo contrário, é o começo”, disse.

Péricles também comentou sobre o processo de escolha dos candidatos e como equilibra emoção e estratégia durante as audições.

“São várias as análises, primeiro eu tenho que ouvir a voz e essa voz tem que me emocionar, tem que pegar no meu coração, mas ao mesmo tempo eu estou disputando com quem está do meu lado (…). Tem um jogo entre nós, são vários os olhares e a maneira de pensar, é uma disputa entre nós pelo candidato e ao mesmo tempo a gente tem que se emocionar para trazer para o nosso time a voz escolhida.”