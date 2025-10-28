Péricles surpreende ao revelar se o Exaltasamba pode ter um reencontro nos palcos

O cantor e compositor Péricles participou do “Programa do Flávio Ricco”, que foi ao ar nesta terça-feira (28/10) na LeoDias TV, e revelou se há possibilidade de um reencontro especial com os antigos companheiros do Exaltasamba, grupo de pagode que marcou gerações.

Durante entrevista ao Programa do Flávio Ricco, o artista explicou que, embora tenha carinho pelo grupo, a logística de reunir todos os ex-integrantes seria praticamente impossível.

“Eu acho que não dá, não é nem que eu não queira, é porque para juntar esses caras de novo vai ser complicado. Cada um está na sua carreira. Esses dias eu falei com o Pinho e ele estava na Europa fazendo show, Thiaguinho além do Tardezinha ele está com a turnê Sorte, eu estou aqui com o pagode do Pericão, estou com um calendário e cada um num canto, o Chrigor também está com o Pagode 90º, são vários outros projetos e aí como a gente para tudo isso para juntar tudo? É mais complicado”, explicou.

Péricles deixou o Exaltasamba em 2012, após mais de 20 anos de trajetória no grupo. Desde então, investe em carreira solo e se tornou um dos nomes mais respeitados do samba e do pagode no país. O cantor ressaltou que a relação com os ex-integrantes continua boa, mas destacou que o sucesso individual de cada um acabou tornando inviável qualquer tentativa de reunião.