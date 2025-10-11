perigo:-inmet-emite-alerta-diante-de-ciclone-extratropical.-veja-onde

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de “perigo” para tempestades em cinco Estados a partir da noite deste sábado (11/10), diante do ciclone extratropical formado entre o Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina.
O alerta se estende da fronteira mato-grossense com a Bolívia ao extremo sul gaúcho, na divisa com o o Uruguai. Serão afetadas boa parte do Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e a metade oeste do Paraná.
São esperadas chuvas de até 60 mm/h ou 100mm/dia e ventos intensos que podem chegar a 100km/h. Há risco de cortes de energia, alagamentos, queda de árvores e estragos em plantações.
O Inmet instruiu a população das áreas afetadas a desligar aparelhos elétricos e a não se abrigar debaixo de árvores por risco que queda. Também deve ser evitado estacionar carros próximos a torres de transmissão e placas de propagandas.
Ciclone
Segundo o Climatempo, o ciclone foi formado a partir da expansão de uma área de baixa pressão atmosférica entre o norte da Argentina e o Paraguai neste sábado. A partir de domingo (12/10), o fenômeno natural irá se organizar entre o Uruguai e Buenos Aires, se deslocando rapidamente para o oceâno a partir de segunda-feira (13/10).
Segundo o instituto, o ciclone não vai passar sobre território brasileiro, mas a sua proximidade deixa a região sul mais propensa a ventos fortes.