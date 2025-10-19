19/10/2025
Perpétua Almeida monta “Banquinha do Acre” e anuncia produtos regionais com megafone

O evento aconteceu entre os dias 16 a 19 de outubro, no Centro de Convenções Ullysses Guimarães, na capital federal, Brasília

Durante o congresso nacional do PCdoB, a deputada federal Perpétua Almeida chamou atenção ao montar a “Banquinha do Acre”, onde vendia farinha de mandioca e outros produtos típicos do estado. A divulgação dos itens foi feita com o uso de um megafone, atraindo a atenção de participantes do evento, que acontece na tarde deste domingo.

O vídeo motivou comentários contrários e favoráveis a atitude de Perpétua/Foto: Reprodução

A ação gerou reações diversas nas redes sociais. Em um vídeo compartilhado, internautas comentaram sobre a iniciativa. “Acho que é descabido o momento para feirante ambulante”, criticou um usuário, enquanto outro apoiou a ação, afirmando: “O Acre existe, sim!”.

O evento aconteceu entre os dias 16 a 19 de outubro, no Centro de Convenções Ullysses Guimarães, na capital federal, Brasília, e contou com a presença de diversos nomes da politica brasileira.

Veja vídeo:

