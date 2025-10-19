Personagem da série Lupin vira “principal suspeito” de roubo no Louvre

O Museu do Louvre, em Paris, foi roubado na manhã deste domingo (19/10) e o caso viralizou nas redes sociais, incluindo uma brincadeira com a série Lupin, da Netflix. Internautas estão apontando o protagonista da produção como “suspeito” pelo roubo.

A brincadeira surgiu porque, na série, o personagem Arsène Lupin, interpretado pelo ator Omar Sy realiza um roubo dentro do Louvre, logo na 1ª temporada.

Nas redes sociais, os internautas chegaram a comentar que o roubo é uma divulgação da Netflix, em tom de brincadeira.

“Das duas, uma: ou é promoção de uma nova temporada do Lupin, ou Macron tem um plano”, escreveu uma. “Próxima temporada de Lupin chegando”, disse outra.

Roubo no Louvre

Um grupo de criminosos levou oito peças valiosas da Galeria de Apolo, incluindo a coroa da imperatriz Eugénie, esposa de Napoleão III — que foi encontrada pouco depois em uma rua próxima ao museu.

Segundo as autoridades francesas, a ação durou apenas quatro minutos e ocorreu logo após a abertura do museu.

Os ladrões usaram uma plataforma elevatória para acessar uma janela do primeiro andar, arrombaram vitrines e fugiram em motocicletas, enquanto dois deles se disfarçavam de operários com coletes amarelos.

O Louvre informou que as joias têm valor histórico inestimável, que supera qualquer avaliação de mercado. Agora, a prioridade das autoridades é recuperar os itens e garantir a segurança do museu.