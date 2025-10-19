19/10/2025
Universo POP
Menina ganha festa surpresa e tem reação emocionante: “Mãe, a festa é minha?”
Desfile com materiais reciclados encanta web pela criatividade de alunos no Acre
Vazam prints de João Vicente e Gracyanne: “Muito tesão”
Ohana Aiache e Sam Monteiro celebram união em cerimônia dos sonhos em Pipa
Ludmilla Cavalcante recebe anel do namorado em jantar romântico e seguidores suspeitam de noivado
Traída 16 vezes, Maíra Cardi revela que contratou secretária lésbica para Thiago Nigro
Jovem que se preparava para ser padre deixa o catolicismo para viver o amor com o namorado
Luana Piovani ataca jornalista do portal LeoDias: “Bosta de emprego”. Veja o que a repórter respondeu!
Após áudio vazado confirmando affair com João Vicente, Gracyanne se justifica: “Era outro”
Brigitte Bardot é internada em estado grave aos 91 anos na França

Personagem da série Lupin vira “principal suspeito” de roubo no Louvre

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
personagem-da-serie-lupin-vira-“principal-suspeito”-de-roubo-no-louvre

O Museu do Louvre, em Paris, foi roubado na manhã deste domingo (19/10) e o caso viralizou nas redes sociais, incluindo uma brincadeira com a série Lupin, da Netflix. Internautas estão apontando o protagonista da produção como “suspeito” pelo roubo.

A brincadeira surgiu porque, na série, o personagem Arsène Lupin, interpretado pelo ator Omar Sy realiza um roubo dentro do Louvre, logo na 1ª temporada.

5 imagensLupin se inspira no personagem Arsène LupinA série estreia sua 3 ªtemporadaLupin é uma das produções mais populares da NetflixLupinFechar modal.1 de 5

Omar Sy vive Arsene Lupin

Netflix/Divulgação2 de 5

Lupin se inspira no personagem Arsène Lupin

Netflix/Divulgação3 de 5

A série estreia sua 3 ªtemporada

Netflix/Divulgação4 de 5

Lupin é uma das produções mais populares da Netflix

Netflix/Divulgação5 de 5

Lupin

Netflix/Divulgação

Leia também

Nas redes sociais, os internautas chegaram a comentar que o roubo é uma divulgação da Netflix, em tom de brincadeira.

“Das duas, uma: ou é promoção de uma nova temporada do Lupin, ou Macron tem um plano”, escreveu uma. “Próxima temporada de Lupin chegando”, disse outra.

Roubo no Louvre

Um grupo de criminosos levou oito peças valiosas da Galeria de Apolo, incluindo a coroa da imperatriz Eugénie, esposa de Napoleão III — que foi encontrada pouco depois em uma rua próxima ao museu.

Segundo as autoridades francesas, a ação durou apenas quatro minutos e ocorreu logo após a abertura do museu.

Os ladrões usaram uma plataforma elevatória para acessar uma janela do primeiro andar, arrombaram vitrines e fugiram em motocicletas, enquanto dois deles se disfarçavam de operários com coletes amarelos.

O Louvre informou que as joias têm valor histórico inestimável, que supera qualquer avaliação de mercado. Agora, a prioridade das autoridades é recuperar os itens e garantir a segurança do museu.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost