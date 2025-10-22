Personal revela 5 dicas para perder gordura com exercícios sem peso

Nos últimos anos, após a adaptação forçado no período de pandemia, fazer as atividades físicas em casa ganhou popularidade. Além da praticidade e economia, a queima de calorias pode ser tão eficiente em casa quanto na academia, seja utilizando equipamentos de peso ou não.
A personal Carol Borba revela dicas sobre exercícios com o peso do corpo para acelerar a queima de gordura.
Use grandes grupos musculares ao mesmo tempo
Exercícios como agachamentos, burpees e afundos ativam pernas, glúteos e core juntos, e são os ideais, segundo a profissional. “Quanto mais músculos você recruta no mesmo movimento, maior o gasto energético e a queima de calorias.”
Aposte em treinos intervalados (HIIT)
Carol também recomenda treinos de alta intensidade alternados com pausas curtas aumentam muito a frequência cardíaca e estimulam o EPOC (queima de calorias após o treino).
“Isso significa que, mesmo com 15 minutos, você tem resultado parecido ou até melhor que em um treino longo e leve.”
Intensidade
A expert acrescenta que a chave é a intensidade, ou seja, não precisa passar 1 hora treinando. “O que importa é como você treina. Em treinos de peso do corpo, acelerar movimentos (com técnica correta) ou incluir saltos e variações dinâmicas aumenta o gasto calórico em menos tempo.”
8 imagensFechar modal.1 de 8
O bem-estar é fundamental para uma vida plena e satisfatória
Getty Images2 de 8
Ele abrange aspectos físicos, mentais e sociais
Getty Images3 de 8
Faça substituições inteligentes na dieta para comer mais saudável
Getty Images4 de 8
Praticar atividade física é essencial
Getty Images5 de 8
Ele permite que as pessoas vivam de forma mais equilibrada, saudável e feliz
Getty Images6 de 8
O bem-estar contribui para a prevenção de doenças e melhora a qualidade do sono
Getty Images7 de 8
Pessoas com bem-estar emocional tendem a desenvolver relações interpessoais mais satisfatórias
Getty Images8 de 8
Uma alimentação saudável, rica em nutrientes e equilibrada, fornece ao corpo os elementos necessários para um funcionamento adequado
Getty Images
Varie os estímulos para não estagnar
“O corpo se adapta rápido. Alterne entre movimentos de força (como flexão e prancha) e movimentos explosivos (como polichinelo e agachamento com salto)”, explica Carol. Essa alternância mantém o treino desafiador e impede a queda na queima de gordura.
Constância é o verdadeiro segredo
Mas, a principal dica é: um treino isolado não faz milagre. “Mas treinar de forma consistente, mesmo que 15 minutos por dia, 4 a 5 vezes por semana, transforma o metabolismo. É o acúmulo de treinos ao longo do tempo que acelera a queima de gordura e gera resultado real.”