Personal revela 5 dicas para perder gordura com exercícios sem peso

Nos últimos anos, após a adaptação forçado no período de pandemia, fazer as atividades físicas em casa ganhou popularidade. Além da praticidade e economia, a queima de calorias pode ser tão eficiente em casa quanto na academia, seja utilizando equipamentos de peso ou não.

A personal Carol Borba revela dicas sobre exercícios com o peso do corpo para acelerar a queima de gordura.

Use grandes grupos musculares ao mesmo tempo

Exercícios como agachamentos, burpees e afundos ativam pernas, glúteos e core juntos, e são os ideais, segundo a profissional. “Quanto mais músculos você recruta no mesmo movimento, maior o gasto energético e a queima de calorias.”

Aposte em treinos intervalados (HIIT)

Carol também recomenda treinos de alta intensidade alternados com pausas curtas aumentam muito a frequência cardíaca e estimulam o EPOC (queima de calorias após o treino).

“Isso significa que, mesmo com 15 minutos, você tem resultado parecido ou até melhor que em um treino longo e leve.”

Intensidade

A expert acrescenta que a chave é a intensidade, ou seja, não precisa passar 1 hora treinando. “O que importa é como você treina. Em treinos de peso do corpo, acelerar movimentos (com técnica correta) ou incluir saltos e variações dinâmicas aumenta o gasto calórico em menos tempo.”

8 imagens Fechar modal. 1 de 8

O bem-estar é fundamental para uma vida plena e satisfatória

Getty Images 2 de 8

Ele abrange aspectos físicos, mentais e sociais

Getty Images 3 de 8

Faça substituições inteligentes na dieta para comer mais saudável

Getty Images 4 de 8

Praticar atividade física é essencial

Getty Images 5 de 8

Ele permite que as pessoas vivam de forma mais equilibrada, saudável e feliz

Getty Images 6 de 8

O bem-estar contribui para a prevenção de doenças e melhora a qualidade do sono

Getty Images 7 de 8

Pessoas com bem-estar emocional tendem a desenvolver relações interpessoais mais satisfatórias

Getty Images 8 de 8

Uma alimentação saudável, rica em nutrientes e equilibrada, fornece ao corpo os elementos necessários para um funcionamento adequado

Getty Images

Varie os estímulos para não estagnar

“O corpo se adapta rápido. Alterne entre movimentos de força (como flexão e prancha) e movimentos explosivos (como polichinelo e agachamento com salto)”, explica Carol. Essa alternância mantém o treino desafiador e impede a queda na queima de gordura.

Constância é o verdadeiro segredo

Mas, a principal dica é: um treino isolado não faz milagre. “Mas treinar de forma consistente, mesmo que 15 minutos por dia, 4 a 5 vezes por semana, transforma o metabolismo. É o acúmulo de treinos ao longo do tempo que acelera a queima de gordura e gera resultado real.”