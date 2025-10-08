08/10/2025
Pescadores de Cruzeiro do Sul são atendidos em mutirão para emissão da nova Carteira de Identidade Nacional

A iniciativa beneficia especialmente os pescadores artesanais do município, permitindo-lhes regularizar a sua documentação

O Governo do Acre, por meio da Polícia Civil e do Instituto de Identificação Raimundo Hermínio Melo, está realizando desde a última terça-feira (7) um mutirão de atendimentos na Colônia de Pescadores Z-1, em Cruzeiro do Sul. A ação segue até sexta-feira, dia 10, e tem como foco principal a emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN).

A iniciativa beneficia especialmente os pescadores artesanais do município/Foto: Cedida

A iniciativa beneficia especialmente os pescadores artesanais do município, que poderão regularizar sua documentação e garantir acesso a benefícios sociais, como o seguro-defeso, previsto no Decreto nº 12.527/2025.

Com apoio do deputado estadual Nicolau Júnior, que colaborou na organização e estruturação do atendimento, o mutirão tem conseguido atender uma grande demanda da comunidade pesqueira. Até o momento, centenas de pessoas já passaram pelo local para emitir ou atualizar seus documentos.

Segundo Júnior Cesar da Silva, diretor do Instituto de Identificação Raimundo Hermínio Melo, o trabalho tem como objetivo assegurar que todos os profissionais que dependem da pesca tenham seus direitos garantidos e acesso facilitado a serviços públicos. “Essa é uma ação que mostra como a união entre órgãos públicos e representantes locais pode fazer a diferença, especialmente para quem vive em áreas mais afastadas”, destacou.

